Die 5 besten Bars & Kneipen in Kulmbach: Von Shisha-Bar bis klassische Kneipe

Die 5 besten Bars und Kneipen in Kulmbach: Wir stellen sie dir vor

in Wir stellen sie dir vor Von Rock-Bar bis Shisha-Bar ist alles vertreten

bis ist Ob Cocktail-Fan oder Bier-Liebhaber: Kulmbachs Kneipen und Bars überzeugen die Gäste

Die Atmosphäre in Bars und Kneipen ist in der Regel sehr entspannt und es herrscht eine gute Stimmung. Damit laden sie dazu ein, dass du es dir mit einem Drink und vielleicht einer Kleinigkeit zum Essen gemütlich machst. Suchst du nach einer guten Bar oder Kneipe in Kulmbach, könntest du es in einer der folgenden 5 versuchen. Die Auswahl basiert auf den Google-Bewertungen.

Wissenswertes zu Kneipen und gute Kneipen in Kulmbach

2008 untersuchte ein französisches Forschungsteam, wie die Lautstärke der Musik in einer Bar oder Kneipe sich auf das Trinkverhalten der Besucher*innen auswirkt. Die spannende Beobachtung: Ist die Musik laut, trinken die Gäste mehr Alkohol. Ein möglicher Grund dafür ist den Psycholog*innen zufolge, dass laute Musik den allgemeinen Erregungszustand erhöht und damit auch die Trinkgeschwindigkeit. Außerdem könnte es sein, dass du dich wegen der Lautstärke schlechter unterhalten kannst und deshalb mehr trinkst. 2022 wurde im Auftrag von Jägermeister untersucht, wie das Trinkgeldverhalten von deutschen Bürger*innen in Bars und Kneipen aussieht. Insgesamt wurden 1.196 Konsument*innen, 106 Barkeeper*innen, 116 Gastronom*innen und 68 Taxifahrer*innen befragt. Insgesamt gaben 92 % der Befragten an, dass sie in Restaurants immer Trinkgeld geben. In der Bar sind es 60 %, in Kneipen 54 %. In Clubs geben nur 29 % der Befragten Trinkgeld. Als grundlegende Voraussetzung für Trinkgeld sehen 65 % einen guten Service und Freundlichkeit. Letztendlich musst natürlich immer du selbst entscheiden, ob du Trinkgeld geben möchtest und kannst oder nicht; doch das Trinkgeld ist ein Dankeschön für die Menschen, die dort arbeiten und zeigt ihnen, dass du ihre Mühen auch schätzt. Wo du eine gute Bar oder Kneipe in Kulmbach findest, verraten wir dir.

Nummer 1: Ganze 4,9 Sterne erhielt das Backstage. "Urige Kneipe mitten in der Altstadt von Kulmbach. Lockere angenehme Atmosphäre, cooles Personal und gute Stromgitarrenmusik", lobt ein*e Nutzer*in. Ein anderer schreibt: "Musik von Rock bis Heavy Metal." Auf der Getränkekarte findest du unter anderem eine größere Auswahl an fränkischen Bieren.

Adresse: Oberhacken 11, 95326 Kulmbach

Oberhacken 11, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Donnerstag von 19:00 bis 01:00 Uhr. Freitag und Samstag von 19:00 03:00 Uhr.

Donnerstag von 19:00 bis 01:00 Uhr. Freitag und Samstag von 19:00 03:00 Uhr. Telefon: 09221 924233

09221 924233 Webseite: https://www.facebook.com/people/Backstage/100063627668412/

Nummer 2: Mit 4,8 Sternen überzeugte die Cuba Lounge. Hier erwarten dich leckere Cocktails, coole Musik und eine gemütliche Atmosphäre. Du kannst auch alkoholfreie Cocktails bestellen. Selbstverständlich gibt es außerdem Biere, Weine und andere Drinks. "Sehr freundliche Bedienungen und die besten Cocktails. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall", schreibt eine Nutzerin.

Adresse: Ob. Stadt 10, 95326 Kulmbach

Ob. Stadt 10, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Donnerstag von 19:00 bis 01:00 Uhr. Freitag und Samstag von 19:00 03:00 Uhr.

Donnerstag von 19:00 bis 01:00 Uhr. Freitag und Samstag von 19:00 03:00 Uhr. Telefon: 0160 97748270

0160 97748270 Webseite: https://de-de.facebook.com/cubaloungekulmbach/

Weitere gute Bars und Kneipen in Kulmbach

Nummer 3: Für die Friends Hookah & Cocktailbar gab es 4,5 Sterne. Eine Besonderheit: Hierbei handelt es sich um eine Shisha-Bar, die überdies leckere Cocktails anbietet. Ein Nutzer schreibt: "Sehr nettes Ambiente. Große Auswahl an Core Tabaks und Shishas. Fachlich tolle und kreativ beratende Mitarbeiter."

Adresse: Kressenstein 17, 95326 Kulmbach

Kressenstein 17, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 18:00 bis 00:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 18:00 bis 00:00 Uhr. Telefon: 0176 62783874

0176 62783874 Webseite: https://www.facebook.com/friendsshishakulmbach/

Nummer 4: Nachfolgend 4,4 Sterne erhielt das Casablanca. Das Casablanca ist in Kulmbach seit über 30 Jahren ein beliebter Treffpunkt. Tagsüber werden Kaffeespezialitäten, Tee, Softdrinks, Limonaden sowie Bierspezialitäten der Kulmbacher Brauerei und Landbiere aus der Fränkischen Schweiz angeboten. Am Abend kannst du obendrein leckere Cocktails trinken. Das Casablanca ist eine Sky-Sportsbar. Du kannst als Fußballfan oder Liebhaber*in einer anderen Sportart hier also aktuelle Übertragungen ansehen. Ein*e Nutzer*in lobt: "Bei erstklassigem Getränkeservice lässt sich in netter Atmosphäre so manch unvergesslicher Abend erleben." Von einem anderen Nutzer wird der Tipp gegeben, dass es im "Sommer Sitzmöglichkeiten direkt mit Blick auf die Obere Stadt" gibt.

Adresse: Ob. Stadt 17, 95326 Kulmbach

Ob. Stadt 17, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 01:00 Uhr. Freitag und Samstag von 10:00 bis 03:00 Uhr. Sonntag von 14:00 bis 01:00 Uhr.

Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 01:00 Uhr. Freitag und Samstag von 10:00 bis 03:00 Uhr. Sonntag von 14:00 bis 01:00 Uhr. Telefon: 09221 83383

09221 83383 Webseite: https://de-de.facebook.com/casadrinks/

Nummer 5: Die SOHLE erhielt insgesamt 4,2 Sterne. Das Motto: Gemeinsam feiern, trinken, Fußball gucken und Kicker spielen. Ein Nutzer gibt dir den Tipp: "Sehr gute Kneipe mit angenehmer Atmosphäre und guter Musik. Freundliches und schnelles Personal. Typisch für die Sohle sind U-Boote und der Partymix."