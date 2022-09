Nachdem der Tag des offenen Denkmals in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt nur in abgespeckter Form veranstaltet wurden, ist das Programm für 2022 wieder mit deutlich mehr Veranstaltungen vor Ort versehen. Wie die veranstaltende Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) mitteilt, können Besucher beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September 2022, über 5000 Denkmale bundesweit erleben.

Bei dieser Masse an Aktionen fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Wir haben das Programm des Denkmalstags durchforstet und einige der zahlreichen Highlights in Franken ausgesucht. Sie eignen sich bestens für einen Sonntagsausflug mit der ganzen Familie.

Tag des offenen Denkmals steht 2022 unter dem "Motto KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz"

Die Stiftung Denkmalschutz registriert einen "steigenden Trend bei den Anmeldungen zum Aktionstag". Zudem leisteten zahlreiche Förderprojekte der DSD einen wichtigen Beitrag zu dem vielseitigen Veranstaltungsprogramm. Die ehren- und hauptamtlichen Veranstalter freuen sich, Besucher wieder vermehrt an ihren Denkmalen zu empfangen. Mit ihren individuellen Hygienekonzepten und zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen steht dabei auch weiterhin die Sicherheit aller Besucher im Fokus.

Draußen unterwegs sein und den Tag des offenen Denkmals erleben - das wird in diesem Jahr zusätzlich angeboten: Fahrradtouren, Stadtrundgänge, Rallyes und mehr nehmen die Teilnehmer zu unterschiedlichsten Denkmalthemen mit.

Unter dem diesjährigen Motto "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz" lädt der Tag des offenen Denkmals dazu ein, die Geschichten hinter den Denkmalen zu erfahren. Zahlreiche Experten nutzen forensische Methoden, um die Bausubstanz genau unter die Lupe zu nehmen, Indizien nachzugehen und die Spuren der Vergangenheit zu erhalten. Besucher können sich auf die vielfältige Umsetzung des diesjährigen Mottos freuen: Mehr als ein Drittel der angemeldeten Veranstaltungen präsentieren neue oder bereits entdeckte Kulturspuren an ihren Denkmalen. "Mit unserem Motto möchten wir Besucher auf eine Entdeckungsreise einladen, gemeinsam mit Experten den Blick für Details an Baudenkmalen zu schärfen und ihre Bedeutung zu entschlüsseln", erklärt Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der DSD.

22 fränkische Highlights am Tag des Offenen Denkmals 2022

In Franken laden am Sonntag unzählige Ort zu Besichtigungen, Führungen, Wanderungen, "Tagen der offenen Tür" und Erlebnissen ein. Wir haben 22 Tipps gesammelt und nach den fränkischen Regierungsbezirken sortiert.

Unsere Ausflugsempfehlungen wurden auf Basis der Daten der offiziellen Webseite des Tages des offenen Denkmals sowie des Angebots des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLFD) zum Thema zusammengestellt. Die Details zu den Veranstaltungen wie Adressen und Zeiten stammen von diesen Seiten.

Hinweis: Die Nummerierung der einzelnen Aktionen dient lediglich der besseren Übersicht und stellen keine Wertung dar.

Tipps zum Tag des offenen Denkmals in Oberfranken:

1. Freimaurerloge Bamberg

Besichtigt werden können die Räum der Bamberger Freimauer. Die Freimaurerloge wurde am 20. Mai 1874 gegründet. Bereits ein halbes Jahr später wurde der Grundstein des Logenhaus unter der Logenleitung von Dr. Vinzenz Blumm gelegt. Das Architekturbüro Hofbauer und Ohlmüller übernahm die Aufgabe, ein repräsentatives Gebäude zu errichten.

Die Fertigstellung des Baus war der 24. Mai 1891. Im ersten Weltkrieg wurde das Logenhaus als Lazarett genutzt, die Rückgabe erfolgte durch Verhandlung von Dr. Thomas Dehler (Justizminister 1949-53).

Adresse: Franz-Ludwigstraße 16, 96047 Bamberg

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 9:30-17:00 Uhr

2. "Spur der Steine": Führung im Park von Schloss Seehof in Memmelsdorf

Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg, ab 1686 unter Fürstbischof Marquard Schenk von Stauffenberg nach Plänen des Architekten Antonio Petrini erbaut, ist nach aufwendigen Renovierungsarbeiten durch den Freistaat Bayern heute wieder zu besichtigen, darunter der berühmte Weiße Saal mit dem Deckengemälde von Giuseppe Ignazio Appiani (1751). Auch die aus dem 18. Jahrehundert stammenden Gartenanlage der kastellartigen Schlossanlage wurde zum Teil wiederhergestellt, ihr Höhepunkt ist die in den Sommermonaten stündlich laufende Kaskadenanlage.

Im 18. Jahrhundert waren Schloss und Garten Seehof mit etwa 400 Steinfiguren des Bamberger Hofbildhauers Ferdinand Tietz (1708-1777) geschmückt, deren Großteil zwischen 1781 und 1975 verloren ging. Aktuell werden erhaltene Bestände der früheren Parkausstattung untersucht und restauriert. Peggy Zinke von der die Restaurierung begleitenden Firma ProDenkmal und Holger Peilnsteiner von der Schloss- und Gartenverwaltung Bamberg laden zur einer spannenden Spurensuche zu den Skulpturen von Schloss Seehof. Die Führung findet im Freien im Schlosspark statt. Sonnenschutz und gegebenenfalls dem Wetter angepasste Kleidung und Schuhwerk sind empfohlen. Der Treffpunkt zur Führung ist an der Kasse/Information im Schloss. Die Teilnehmerzahl zur Sonderführung ist auf maximal 50 Personen begrenzt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Adresse: Schloss Seehof 1, 96117 Memmelsdorf

Führung am Sonntag, 11.9.2022, um 11:00 Uhr (Dauer 60 Min., Anmeldung erforderlich: Per E-Mail oder Telefon 0951409571)

3. Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel

Das Wunsiedler Museum ist in einem ehemaligem Hospital mit Innenhof untergebracht, wobei die Historie des Gebäudes ebenso interessant ist wie die Exponate. Der dreigeschossige Bau ist im Kern spätgotisch, die Nebengebäude wurden im 16./17. Jahrhundert errichtet und in der Folgezeit mehrfach verändert. Idyllisch ist der kleine Innenhof mit Laubengängen und teilweise originaler Pflasterung aus dem 18./19. Jahrhundert und Resten der Stadtmauer.

Der Eintritt zum Museum ist am Sonntag frei. Angboten wird eine Kulturspurensuche durch die historischen Gebäude und das Museum für Jung und Alt.

Adresse: Spitalhof 5, 95632 Wunsiedel

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 10:00-17:00 Uhr,

4. Blick hinter die Kulissen des Deutschen Dampflokomotiv-Museums in Neuenmarkt

Auch das Deutsche Dampflokomotivmuseum in Neuenmarkt (Kreis Kulmbach) öffnet am Aktionstag seine Pforten. Angeboten werden Führungen und Vorführungen des Schmiedehandwerks in der historischen Schmiede im Kohlenhof.

Adresse: Birkenstraße 5, 95339 Neuenmarkt

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 10:00-17:00 Uhr

Sonntag, 11.9.2022, um 11:00 Uhr: Führung "Blick hinter die Kulissen" (Dauer 60 Min.) Im Rahmen dieser Führung lernen die Besucher sonst nicht für die Öffentlichkeit zugängliche Orte des Museums kennen und erfahren, wie es in den Werkstätten aussieht. Blick in das Büro des Museumsleiters und in die versteckten Ecken und Winkel des Museums.

Sonntag, 11.9.2022, um 14:00 Uhr: Führung durch das Kohlenhofgelände (Dauer 60 Min.) Auf dem Kohlenhof des Museums sind alle Anlagen vorhanden, die zur Behandlung von Dampflokomotiven im Betrieb notwendig sind. Auf dem Rundgang über das Gelände werden diese einzelnen Stationen vorgestellt und die Arbeitsabläufe bei der Restaurierung einer Lok erklärt.



5. Gut Hummendorf: Baustelle für einen Tag geöffnet

Das Gut Hummendorf wird urkundlich erstmals am 14. Juni 1400 erwähnt. Damals noch zwei Burggüter. 1633 wurden die Burggüter von den Söldnern des Schwedenkönigs geschliffen. Erst sechzig Jahre später, 1699, wurde das "Schlösslein" wieder aufgebaut. Bis in die 80er-Jahre wurde das Gut landwirtschaftlich genutzt, zuletzt als Hühnerfarm. Seit 2020 wird das Ensemble als "Neues Gut Hummendorf" zur Kulturscheune mit Café & Veranstaltungsfläche mit thematischem Fokus auf Nachhaltigkeit ausgebaut.

Das barocke Gutshaus mit den imposanten Stuckdecken aus der Feder von Balthasar Neumann zeigt eine Denkmalsanierung im laufenden Prozess. Die "Baustelle" wird für den Tag geöffnet und der aktuelle Zustand mit Rückbau, denkmalpflegerischer Voruntersuchung und ersten Schritten der Sanierung erlebbar gemacht. Die Bauherren sind vor Ort und berichten vom Schlösschen, den Plänen für den Gutshof und den Schritten der Denkmalsanierung. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass das Gutshaus noch eine Baustelle ist - sicheres Schuhwerk und ein wenig Vorsicht bei der Begehung sind geboten.

Adresse: Hummendorf 1, 95369 Untersteinach

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 10:00-17:00 Uhr

6. Ehemaliges Rittergut in Meeder

Das ehemalige Rittergut in der Lindenstraße in Meeder (Landkreis Coburg) hatte nach seiner Errichtung 1734 viele unterschiedliche Nutzungsvarianten. Durch den Einsatz der heutigen Eigentümer dient das weitläufige Gebäude wieder als Wohngebäude. Besucher erfahren mehr über die früheren Bewohner und die Geschichte des Hauses.

Für den Besuch ist keine Anmeldung notwendig. Die Anreise per Rad oder Bahn wird empfohlen.

Adresse: Lindenstraße 16, 96484 Meeder

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 13:00-17:00 Uhr

7. Schloss Hundshaupten in Egloffstein

Die vierflügelige Burganlage im Kreis Forchheim lockt mit einer großen Fachwerkscheune aus der Wende zum 17. Jahrhundert und einer kleinen, massiven und verputzten Scheune aus der Wende zum 19. Jahrhundert.

Am Sonntag werden von 10 bis 16 Uhr 15- bis 20-minütige Vorträge von Experten über wissenschaftliche Methoden in der Denkmalpflege stattfinden.

Adresse: Hundshaupten 25, 91349 Egloffstein

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 10:00-17:00 Uhr

Sonntag, 11.9.2022, von 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr Führungen zu den Renovierungsarbeiten des Schlosses von 2019 bis 2022 (Dauer 40 Min., alle 60 Min.)

Tipps zum Tag des offenen Denkmals in Mittelfranken:

1. Aktionen im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim

Das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim präsentiert die Ziegelei aus Aisch. In der 1835 erbauten Ziegelhütte aus Aisch bei Höchstadt wurden noch bis 1827 vorwiegend Dachziegel hergestellt - im Handstrichverfahren, also nach gänzlich vorindustrieller Methode. Formen, Trocknen und Brennen der Ziegel fanden unter einem Dach statt, zudem wurde auch Kalk gebrannt. Seit 2000 befindet sich die Ziegelei im Freilandmuseum und ist hier nicht nur Ausstellungs-, sondern auch Produktionsort.

Sonntag, 11.9.2022, ab 13:00 Uhr: Ziegel formen in der Ziegelei Nicht nur das Gebäude der Ziegelei kann erkundet werden. In der Ziegelei können alle kleinen (und auch großen) Besucher*innen Flachziegel formen und anschließend verzieren. Die Ergebnisse werden gebrannt und sind nach ein paar Wochen abholbereit.

Sonntag, 11.9.2022, 13:00 bis 17:00 Uhr: Besichtigung des Dachziegelarchivs mit Ausstellung

Das Freilandmuseum bewahrt eine Sammlung von rund 1000 historischen Dachziegeln - vom gotischen Flachziegel bis zu frühen Industrieziegeln. Den bedeutendsten Bestand bilden 400 reich verzierte "Feierabendziegeln". Ein Highlight besonders für Windsheimer Bürger*innen sind glasierte Ziegeln vom Turmhelm der Seekapelle aus allen Eindeckungsphasen. In fachkundiger Begleitung kann im Rahmen der Führung das Dachziegelarchiv besichtigt werden.

Sonntag, 11.9.2022, 13:00 bis 17:00 Uhr: Fahrt mit der Feldbahn Die Feldbahn "Suse" ist wieder unterwegs! Feldbahnen waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert in Steinbrüchen, auf Betriebsgeländen und Baustellen im Einsatz. Ihre Gleise wurden nach Bedarf flexibel verlegt. Die kleine Diesellok, ein Fabrikat der Firma Jung, war einst bei einem Ansbacher Bauunternehmen im Einsatz und fährt heute an wenigen Tagen im Jahr im Museum hin und her.

Sonntag, 11.9.2022, 13:00 bis 17:00 Uhr: Einsatz des Derrick-Krans Im Muschelkalk-Steinbruch im Freilandmuseum steht ein Derrick-Kran aus Kirchheim (Unterfranken). Dieser Kran-Typ wurde nach dem englischen Henker Thomas Derrick benannt, der mit einer ähnlichen Vorrichtung im 16. Jahrhundert eine Massenhinrichtung durchgeführt haben soll. Im Museum hängen nur schwere Steine am Haken. Die Besucher*innen dürfen sich an der Kurbel versuchen.

Adresse: Westheimer Straße, 91438 Bad Windsheim (Eingang West - Schwimmbadparkplatz)

2. Fränkisches Hopfenmuseum in Neunkirchen am Sand

Das Museum zeigt einmalige Gegenstände rund um den Hopfen, die vom Heimat- und Geschichtsverein zusammen getragen wurden. Prunkstück ist sicher die älteste Hopfenpflückmaschine der Welt aus dem Jahre 1906. Vor dem Museum stimmt ein kleiner Hopfengarten auf die Ausstellungsgegenstände ein. Der Hopfenanbau im "Hersbrucker Gebirge" früher und heute wird anhand zahlreicher Geräte demonstriert. Im Erdgeschoß wurden Originalhopfenfelder nachgebaut.

Zu jeder vollen Stunde werden Führungen angeboten, die über den Hopfen im Hersbrucker Gebirge informieren. Zu besichtigen sind nicht nur die Gerätschaften wie Spritzenwagen, Rechen, Körbe für das Sammeln des Hopfens, beschriftete Hopfensäcke für die Hopfenernte, sondern auch, wie die Menschen damals während der Erntezeit lebten, mit gemeinsamen Essen oder auch Übernachten im Hopfenstadel. Außerdem werden frische Hopfenkränze gebunden und verkauft. Wenn möglich kann auch die Hopfenernte beim Hopfenbauer Merkl besucht werden.

Adresse: Kersbacher Str. 18, 91233 Neunkirchen am Sand

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 10:00-16:30 Uhr

3. Jüdisches Museum Franken in Schwabach

Das Museum Franken in Schwabach befindet sich in einem ehemals jüdischen Wohnhaus des Moses Löw Koppel in der Synagogengasse. Es handelt sich um das kleinste von allen drei Museen des Jüdischen Museums Franken, allerdings mit einem Kleinod europäisch-jüdischen Kulturerbes ausgestattet, das einzigartig ist: eine historische Laubhütte mit Wandfresken aus spätbarocker Zeit.

Besucher können an einem Rundgang durch und um die Synagogengasse herum teilnehmen und dabei mehr über die historischen Mikwen in Schwabach erfahren. Lohnenswert ist auch die Fotoausstellung "Das Mikwen-Projekt" im Jüdischen Museum Franken und in der Ehemaligen Synagoge.

Adresse: Synagogengasse 10a, rückwärtiger Eingang, 91126 Schwabach

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, um 14:00 Uhr Führung mit Jutta Müller (Dauer 90 Min., Anmeldung erforderlich per E-Mail)

4. Markgrafen-Gruft in der Kirche St. Gumbertus in Ansbach

Unter der Schwanenritterkapelle in Ansbach sind seit 1976 mehr als zwei Dutzend Särge der Ansbacher Markgrafen beigesetzt, die am Sonntag besichtigt werden können. Ursprünglich befanden sie sich in der Gruft der St.-Johannis-Kirche.

Adresse: Gumbertusplatz, 91522 Ansbach

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 14:00-17:00 Uhr

5. Besichtigung des Münsters in Heilsbronn

Seit 1132 dient das Münster in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) als Gotteshaus, zunächst 400 Jahre lang als Mönchskirche, danach - und bis heute - als evangelische Kirche. In der Zeit von 1297 bis 1625 wurde sie vom Geschlecht der Hohenzollern als Grablege verwendet, die in dieser Größenordnung für Süddeutschland außergewöhnlich ist.

Adresse: Münsterplatz 1, 91560 Heilsbronn

Öffnungszeiten: Samstag, 10.9.2022: 10:00-17:30 Uhr Sonntag, 11.9.2022: 10:00-17:30 Uhr

Führungen mit Karl-Heinz Klose (Treffpunkt jeweils am Münstereingang): Sonntag, 11.9.2022, um 13:30 Uhr Münsterführung mit Blick auf den Dachboden des Münsters (Dauer 60 Min.) Sonntag, 11.9.2022, um 15:30 UhrDachbodenführung im Münster (Dauer 45 Min.)



6. Im "Untergrund" des Büttelhauses in Rothenburg ob der Tauber

Das Büttelhaus in Rothenbrurg stammt aus dem 15. Jahrhundert und beherbergte bis 1844 das städtische Gefängnis. Anschließend wurde es zur Unterbringung bedürftiger Familien genutzt, 1945 kriegszerstört und 1960 als Stadtarchiv wiederaufgebaut. Stadtarchivar Dr. Florian Huggenberger stellt die wechselvolle Geschichte des Büttelhauses vor und führt Besucher*innen in die der Öffentlichkeit nicht regulär zugänglichen Verliese. Diese sind original aus dem 15. Jahrhundert erhalten.

Neben der besonderen Architektur des Büttelhauses geht Dr. Huggenberger insbesondere auf Aspekte der frühneuzeitlichen Stadtgeschichte von Rothenburg ob der Tauber ein. Sozial- und kulturgeschichtliche Aspekte werden dabei ebenso erläutert.

Adresse: Milchmarkt 2, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, von 11 bis 14 Uhr Führungen mit Dr. Florian Huggenberger (Dauer 45 Min., alle 60 Min., Anmeldung erforderlich: Per E-Mail oder Telefon 09861 709768)

7. Führung durch die Feuchtwanger Handwerkerstuben und den Kreuzgang

Der Kreuzgang der Handwerkerstuben in Feuchtwangen ist der Überrest eines benediktinischen Klosters. Er stammt aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Wenig später wurde das Kloster in ein Kollegiatsstift umgewandelt. Die Chorherren benutzten den Kreuzgang wohl noch für liturgische Zwecke. Heute umfasst er einen nahezu quadratischen Innenhof. Drei Seiten sind als Arkadenwände ausgebildet. Im Westflügel befinden sich die Handwerkerstuben. Es handelt sich dabei um originale Werkstatteinrichtungen von Feuchtwanger Handwerkern.

Adresse: Marktplatz 2, 91555 Feuchtwangen

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 14 Uhr, Führung mit Peter Schlecht (Dauer 2 Stunden, Anmeldung erforderlich: Per E-Mail oder Telefon 09852 90455 )

8. Bierkeller-Besichtigung in Erlangen: Geheimnisse im Untergrund von Frauenaurach

Im Erlanger Ortsteil Frauenaurach können Besucher am Sonntag Geheimnisse im Untergrund entdecken - und zwar in Form des historischen Bierkellers. Es wird darauf hingewisen, dass das Betreten des Kellers auf eigene Gefahr erfolgt und das Gelände dort uneben ist. Besucher werden gebeten, eine Taschenlampe mitzubringen.

Adresse (Treffpunkt): Brauhofgasse 2b, Museum im Amtshausschüpfla, 91056 Erlangen-Frauenaurach

Führung am Sonntag, 11.9.2022, um 16:00 Uhr (Dauer 60 Min.)

Tipps zum Tag des offenen Denkmals in Unterfranken:

1. Führung durch den Mönchbergpark (ehemaliges Standortlazarett) in Würzburg

Das ehemalige Standortlazarett der 1930er-Jahre, angesiedelt auf einem Hügel oberhalb des Stadtkerns im Stadtteil Frauenland in Würzburg, wurde nach der Sanierung zum Mönchbergpark.

Mit seinem imposanten Gebäude inklusive der Grünanlage bildet er einen Gegenpol zur gegenüberliegenden Festung Marienberg.

Adresse: Salvatorstraße 13, 13a, 13b, Mariannhillstraße 2a, 2b, 2c, 4, 4a, 4b, 6b, 6c, 97074 Würzburg

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 11:00 Uhr Führung mit Udo Riedelsberger (Dauer 45 Min., Treffpunkt Haupteingang Mönchbergpark, gegenüber Missioklinik)

2. Führung durch das "Käppele" in Würzburg

Offiziell heißt sie "Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung und Schmerzhafte Muttergottes", bekannt ist sie aber als "Käppele". Der Beginn der Verehrung eines Vesperbildes am Nikolausberg reicht bis in die Zeit um 1640 zurück. 1653 folgte der Bau einer Gnadenkapelle und deren Erweiterungen (bis 1713). Anschließend wurde der Zentralbau mit Doppelturmfassade durch Balthasar Neumann errichtet (1748/49). Heute ist das Käppele ein prägendes Element der Würzburger Stadtlandschaft.

Am Tag des offenen Denkmals werden Führungen durch das Käppele mit Diözesankonservator Wolfgang Schneider angeboten. Dabei geht er besonders auf Geschichte, Architektur und Ausstattung sowie die anstehenden Sanierung des Innenraums ein. Am Sonntag findet auch das Käppelesfest im Garten des ehemaligen Kapuzinerklosters statt.

Adresse: Spittelbergweg 21, 97082 Würzburg

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, von 14:00 bis 16:00 Uhr Führungen mit Wolfgang Schneider (Dauer 30 Min., alle 60 Min.)

3. Der Dicke Turm in Eibelstadt

Beim Dicken Turm in Eibelstadt (Landkreis Würzburg) handelt es sich um einen Rundturm der alten Stadtbefestigung von 1562. Charakteristisch ist die Dachform der Welschen Haube, die über die Jahrhunderte erhalten blieb.

Die Dachsanierung erfolgte als denkmalgerechte und fachtechnisch kompetente Dachsanierung in Mönch-Nonnenziegeltechnik unter Erhalt der Welschen Haube 2021. Am Sonntag gibt es kindergerechte Geschichten zum Turm und die Möglichkeit der Innenbesichtigung.

Adresse: Oberer Graben 31, 97246 Eibelstadt

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 14:00-17:00 Uhr

4. Kirchenburg in Ostheim vor der Rhön

Die Kirchenburg im unterfränkischen Ostheim vor der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) gilt als die am besten erhaltende Kirchenburg in ganz Deutschland. Dabei handelt es sich um eine befestigte Anlage, in deren Zentrum sich eine Kirche befindet - im Ostheim ist das die Sankt-Michaels-Kirche.

In der ersten Hälfte des 15. Jahrhundert wurde die Anlage zum Schutz gegen feindliche Überfälle erbaut. Die doppelte Ringmauer mit Bastionen, Schießscharten und Ecktürmen ist heute noch imposant. In der Kirche St. Michael werden am Sonntag, je nach Bedarf, Führungen des Kirchenraumes und Besichtigungen des Kirchendachstuhles und der Kirchturmuhr angeboten.

Adresse: Friedenstraße 7, 97645 Ostheim vor der Rhön

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 14:00-17:00 Uhr

5. Archäologische Ausgrabung in Rödelsee

Die Gemeinde Rödelsee (Landkreis Kitzingen) bietet zusammen mit Mitarbeitern der archäologischen Fachfirma BfAD Heyse und des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (Dr. Matthias Merkl) die Möglichkeit sich über die bisherigen Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung im Bereich des Neubaugebietes "Am Schwanberg" zu informieren. Es besteht die Möglichkeit sich anhand von verschiedenen Stationen über die bisherigen Grabungsergebnisse, die Arbeit auf einer archäologischen Ausgrabung, der Arbeit der Bodendenkmalpflege und das Neubaugebiet zu informieren.

Unter dem Motto "Dem Ur-Rödelseer auf die Spur gekommen" werden die Befunde und Funde einer neuentdeckten Siedlung aus der Bronzezeit und deren Bedeutung für die Geschichte vor allem im Zusammenhang mit dem Schwanberg präsentiert.

Adresse: Baugebiet "Am Schwanberg" nahe Jahnstraße, 97348 Rödelsee

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, 13:00-16:00 Uhr

6. Führung über die Strecke 46: Die vergessene Autobahn zwischen Spessart und Rhön

Die "Strecke 46" ist ein 70 Kilometer langes ehemaliges Autobahnteilstück von Eckarts bei Bad Brückenau bis Würzburg, dessen Planung und Bau in den 1930er-Jahren von den Nationalsozialisten begonnen wurde. Die Strecke 46 ist der Vorläufer der heutigen Rhön-Autobahn A . In Seifriedsburg begannen die Bauarbeiten an der Feldwegeunterführung Seifriedsburg- Höllrich im November 1938. Ein knappes Jahre später, am 4. Oktober 1939, erfolgt der Baustopp an der Strecke. Die endgültige Baueinstellung an allen Autobahnen erfolgte im Jahr 1942. Mehr Infos zum Thema: Auf den Spuren der vergessenen Nazi-Autobahn in Franken - Wandern entlang der "Strecke 46".

Adresse/Treffpunkt: Feldwegeunterführung Seifriedsburg-Höllrich, ehemalige Autobahnstelle, 97737 Gemünden am Main

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.9.2022, von 13 bis 17 Uhr Führungen mit Jürgen Lippert (alle 60 Minuten, Dauer 45 Minuten)

7. Wanderung auf den Spuren des ehemaligen Schlossparks Gaibach bei Volkach

Im Fokus dieser Denkmaltag-Aktion steht die Kulturlandschaft im Bereich des ehemaligen Schlossparks von Gaibach. Dieser wurde Anfang des 19. Jahrhunderts im englischen Stil angelegt. Die geführte Wanderung beginnt an der Gaibacher Dreifaltigkeitskirche und führt durch den ehemaligen Schlosspark hinauf auf den Sonnenhügel (mit Innenbesichtigung der Heilig-Kreuz-Kapelle) und vorbei an der Konstitutionssäule zum Ausblick auf die Reste des ehemamligen Gutshofs Öttershausen von Balthasar Neumann.

Die Informationen während der geführten Wanderung am Sonntag, 11.9.2022, liefert Reinhard Mast, Vereinsvorsitzender der Interessengemeinschaft Gutshof Öttershausen e.V.. Beginn ist um 14:30 Uhr (Dauer 2 Stunden, Treffpunkt Dreifaltigkeitskirche).

Adresse: Schweinfurter Straße 29,97332 Volkach

Das größte Kulturevent Deutschlands

Das komplette Programm des größten Kulturevents Deutschlands ist auf der offiziellen Homepage zu finden. Besonders empfehlenswert ist die Denkmalkarte, die Umkreissuchen nach Events inklusive diverser Filteroptionen beinhaltet. So kann man sich unter anderem Veranstaltungen für Familien, mit barrierefreien Zugängen oder kulinarischen Angeboten vor Ort anzeigen lassen.

Zudem gibt es für Besucher eine neue App zum Tag des offenen Denkmals, die für Android (Link zum Download) und iOS (Link zum Download) zur Verfügung steht.

Der Atkionstag wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert. Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days. Mit diesem Tag schafft die Stiftung große Aufmerksamkeit für die Denkmalpflege in Deutschland.

