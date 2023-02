Kabarett in verschiedenen Ausprägungen

Humor mit viel Lokalkolorit

Bauchmuskeltraining mal anders - wer 2023 rund um Bayreuth und Kulmbach im östlichen Oberfranken Veranstaltungen besucht, dürfte einen adäquaten Ersatz zu schweißtreibenden Einheiten beim Sport gefunden haben. Viele Kabarettisten und Comedians bringen in diesem Jahr die Menschen in der Region zum Lachen. Aber auch die mythische Schönheit der Fränkischen Schweiz weiß sich in Szene zu setzen und überzeugt mit einem Abendessen der besonderen Art.

Geisterjäger John Sinclair - Gruseldinner am 18.03.2023 auf Burg Rabenstein in Ahorntal

In Höllenmoor getrüffelte Kohlrabi-Creme-Suppe oder Kalbstafelspitz à la Luzifer mit Bouillonkartoffeln und dämonisch grüner Soße sind nur zwei der vier Gänge, die die Dinner-Gäste am 18.03.2023 auf Schloss Rabenstein serviert bekommen. Aber keine Angst: Der Geschmack wird mit definitiver Sicherheit nicht so gruselig sein, wie das geplante Rahmenprogramm rund um die schaurige Welt des Geisterjägers John Sinclair.

In fünf Akten wird einer der erfolgreichsten Gruselserien in Form einer spannenden Gruselkomödie dargeboten. Das historische Setting auf Burg Rabenstein sorgt für eine Extraportion authentischen Nervenkitzel. Eingebettet in die sagenumwobene Fränkische Schweiz, erhebt sich die vielseitig genutzte Burg über das Ailsbachtal und die umliegenden Naturschönheiten, die stets einen Ausflug wert sind.

Ort: Burg Rabenstein, Rabenstein 33, 95491 Ahorntal

Datum: 18.03.2023

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Bastian Bielendorfer - "Mr. Boombasti - In seiner Welt ein Superheld!" am 23.03.2023 im Zentrum, Bayreuth

Bekannt aus den Podcasts "Alliteration am Arsch" und "Bratwurst und Baklava" produziert Bastian Bielendorfer zwei der erfolgreichsten und reichweitenstärksten Podcasts Deutschlands. Regelmäßig tauscht er Aufnahmemikrofon gegen Bühnenperformance ein und gibt vor einem Live-Publikum seine Gags zum Besten.

In seiner aktuellen Tour "Mr. Boombasti - In seiner Welt ein Superheld!" redet Bastian Bielendorfer über versteckte Superheld*innen des Alltags und wie man seine eigene Superkraft entdeckt, indem man Schwächen in Stärken verwandelt. Comedy und Podcast-Enthusiasten dürfen sich auf einen Abend voller ausgefallenem Humor, verrückten Alltagsgeschichten und aktuellen gesellschaftlichen Themen freuen.

Ort: Das Zentrum, Äußere Badstr. 7a, 95448 Bayreuth

Datum: 23.03.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Willy Astor - "Pointe of no Return" am 24.03.2023 in der Dr.-Stammberger-Halle, Kulmbach

Willy Astors Credo "I was made for laughing you" oder popkulturelle Anspielungen wie "Jäger des verlorenen Satzes" haben den gebürtigen Münchener zu dem gemacht, was er jetzt ist: Einer der erfolgreichsten Musiker und Komödianten Deutschlands. Mit seinem Bühnenprogramm "Pointe of no Return" ist Willy Astor am 24.03.2023 in Kulmbach zu Gast. Dabei dürfte der Titel seines Bühnenprogramms lediglich ein kleiner Vorgeschmack auf einen unterhaltsamen Abend voller Gags sein.

Wer Willy Astor kennt, weiß, dass Wortakrobatik eine seiner Spezialitäten ist und neben der musikalischen Begleitung das Rückgrat seiner erfolgreichen Karriere bildet. Wer Willy Astor nicht kennt, sollte das schnellstmöglich ändern und den Komödianten in Kulmbach einen Besuch abstatten. Sei dabei, wenn Willy Astor mit verdrehten Silben und seinen musikalischen Fähigkeiten einen Unterhaltungsabend der Extraklasse kreiert.

Ort: Dr. Stammberger Stadthalle Kulmbach: Sutte 2, 95326 Kulmbach

Datum: 24.03.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Timo Wopp - "Ultimo" am 27.04.2023 im Zentrum, Bayreuth

Das vorerst letzte Bühnenprogramm des Kabarettisten Timo Wopp trägt den Titel "Ultimo" und ist eine Art Best-of seiner bisherigen Programme und zusätzlichen Elementen aus der "Work Hard, Play Hard-Attitüde". Timo Wopp ist schwer einzuordnen und nennt sich selbst Kabarettist, Komiker oder Stand-up Comedian. Wenn die Wortgewandtheit ausgeschöpft ist, wechselt er ins künstlerische Lager und beginnt zu jonglieren.

Neben seinem Solo-Programm hält Timo Wopp Vorträge zu betriebswirtschaftlichen Herausforderungen, die er mit klassischen Elementen aus der Stand-up-Comedy verfeinert und nennt das ganze "Corporate Comedy". In Bayreuth wird am 27.04.2023 der Fokus jedoch mehr auf klassischen Themen des Kabaretts, wie Politik, Alltag und Absurditäten liegen.

Ort: Das Zentrum, Äußere Badstr. 7a, 95448 Bayreuth

Datum: 27.04.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Günter Grünwald - "Definitiv vielleicht" am 20.05.2023 in der Dr.-Stammberger-Halle, Kulmbach

In seiner BR-Sendung Grünwald Freitagscomedy: Die bayerische Comedy-Show präsentiert Günter Grünwald regelmäßig Sketsche, Gags gemeinsam mit Comedy-Kollegen wie Willy Astor oder Harry G. Mit seinem Bühnenprogramm "Definitiv vielleicht" ist das bayerische Kabarett-Urgestein nun solo auf den Bühnen des Freistaates unterwegs.

Über die Titelfindung ist der Kabarettist äußerst zufrieden, denn damit wollte er den momentanen Zeitgeist des "sowohl als auch", "des sich alle Optionen offen halten" oder des "Warum soll ich einen Arzttermin absagen, die merken ja, wenn ich nicht komme" einfangen. Laut eigener Aussage ist ihm das auch auf vortrefflichste Weise gelungen. Am 20.05.2023 kannst du dich in Kulmbach selbst davon überzeugen.

Ort: Dr. Stammberger Stadthalle Kulmbach: Sutte 2, 95326 Kulmbach

Datum: 20.05.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

