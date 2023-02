Deutschland vor 1 Stunde

Was sagen die Gäste dazu?

Wer nicht aufisst, muss Strafe zahlen: Diese Restaurants wollen gegen Lebensmittel-Verschwendung vorgehen

Täglichen landen Massen an Lebensmitteln im Müll. Vor allem in Kantinen und bei All-you-can-eat-Angeboten wird das Problem der Lebensmittelverschwendung deutlich. Oft laden sich Gäste mehr auf den Teller, als sie essen können. So manches Restaurant will dagegen vorgehen - und verhängt Strafen für übervolle Teller.