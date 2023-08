Vorsicht an beim Einkaufen: Aktuell ruft die Firma "HMF Food Production GmbH & Co. KG" gleich zwei mehrere Arten aus ihrem Erdnussbutter-Sortiment zurück. Die Erdnussbutter wurden bei Penny und REWE verkauft. Grund für die Lebensmittelwarnung sind Cashews und Mandeln, die in den Produkten enthalten sein können. Das Unternehmen listet auch auf, welche Produkte konkret betroffen sind.



Der Rückruf erfolge, weil durch die Cashews und Mandeln Reaktionen bei Allergikern hervorgerufen werden könnten. Diese sollten die Erdnussbutter auf keinen Fall konsumieren, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Für Personen ohne eine Cashew- oder Mandel-Allergie, sind die Produkte weiterhin uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.

Die Produkte wurden mittlerweile zwar aus dem Verkauf genommen, wer sie aber bereits gekauft hat, kann sie auch ohne Vorlage des Kassenbons im entsprechenden Supermarkt zurückgeben.

Folgende Produkte sind vom Rückruf betroffen:

Rewe Bio, Erdnussbutter Creamy/Crunchy, 250g Glas, Mindesthaltbarkeitsdatum: Alle bis einschließlich 06.01.2025

Naturgut, Bio Erdnussbutter Creamy/Crunchy, 250g Glas, Mindesthaltbarkeitsdatum: Alle bis einschließlich 17.04.2024

