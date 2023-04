Noemi Martinez ist bei ihrer Suche nach einem günstigen Flug im Internet etwas Gruseliges widerfahren.

"Am 13. Juni 2023 sollen Maschinen von Vigo (Spanien) nach Düsseldorf zu unterschiedlichen Zeiten fliegen", schreibt sie RTL. Soweit nichts Ungewöhnliches. Doch dann ändern sich die Angaben.

Böses Omen? Urlauberin erschreckt sich beim Flugbuchen

"Als ich dann aber statt dem Tag ‘Dienstag’ das Wort ‘Sterben’ in einer Spalte gelesen habe, habe ich sofort Gänsehaut bekommen", berichtet sie. Sie aktualisierte daraufhin die Website der Fluggesellschaft "Iberia" und anschließend stand da wieder die normale Anzeige.

Aber wie konnte es dazu kommen, dass im Flugplan plötzlich das Wort "Sterben" statt des Tages "Dienstag" stand? Das RTL-Verifizierungsteam schaute sich den Fall an und fand schnell die Ursache.

Die Website "Iberia" schien wohl versucht zu haben, sich der Sprache des Internet-Browsers anzupassen. Die Abkürzung "Die" (für Dienstag) wurde dabei vermutlich für das englische Wort "to die" (zu Deutsch: sterben) gehalten. Es ist wahrscheinlich, dass ein Add-on, das die Seiten in andere Sprachen übersetzt, eingeschaltet war und einfach alles in Deutsche übersetzt hat - auch, wenn es schon auf Deutsch war. So wurde aus "Die" das Wort "Sterben".

Was passiert eigentlich, wenn eine Person im Flugzeug stirbt? Diese Grundregeln gelten dann