Gute Neuigkeiten für Nostalgie-Fans: Der Lebensmittelkonzern Mars Wrigley bringt einen Klassiker zurück in die deutschen Supermarktregale. Für kurze Zeit kehrt der beliebte Schokoriegel "Raider"aus den 70er und 80er Jahren zurück, um "süße Erinnerungen wach werden" zu lassen, wie das Unternehmen mitteilt.

Im Jahr 1991 wurde der Kult-Riegel umbenannt - mit einem Werbespruch, der sich wohl bei vielen ins Gedächtnis gebrannt hat: "Aus Raider wird Twix - sonst ändert sich nix", hieß es damals. Der Grund dafür war einfach.

Kult-Marke Raider kommt für kurze Zeit zurück

Bereits 1967 wurde Twix, zusammengesetzt aus "twin" und "sticks" (zu Deutsch: Zwillingsstäbe), in Großbritannien eingeführt. Neun Jahre später, im Jahr 1976, kam der Riegel als Raider nach Deutschland und Österreich. In den Neunzigern entschloss sich Mars Wrigley jedoch dazu, den Markennamen und damit die Produktion, Vermarktung, Logistik und alles Weitere zu vereinheitlichen.

Doch jetzt kommt der Twix-Vorgänger für kurze Zeit zurück in die Supermarkt-Regale, gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Raider soll als limitierte Retro-Edition in den Handel kommen. Das Design erinnert an die typische Optik der 80er Jahre. Der Schokoriegel wird als Single-Riegel und in einem Fünfer-Multipack zum Kauf verfügbar sein.

Mars Wrigley beginnt ab der Kalenderwoche 25, also ab dem 20. Juni, mit der Auslieferung des Schokoriegels. Wie lange man Raider kaufen kann, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Unternehmen schreibt lediglich, dass der Riegel "für kurze Zeit wieder im Handel" sein wird. In Edeka-Filialen werden Kunden jedoch vergeblich nach dem limitierten Produkt suchen. Nach einem Preisstreit mit dem Mars-Konzern hat sich die Supermarktkette zu einem drastischen Schritt entschieden.

Nicht das erste Comeback: Wieso Twix alle paar Jahre zu Raider wird

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Raider ein Comeback feiert. Schon 2019 zum 40-jährigen Jubiläum wurde der Schokoriegel für kurze Zeit umgetauft. Dasselbe geschah 2009 und 2013, also alle fünf Jahre - steckt dahinter wohl mehr als nur die Retro-Vorliebe der Kunden? Das vermutete zumindest das Verbraucherportal chip.de bei der letzten limitierten Aktion. Das Ganze könnte mit den Namensrechten zusammenhängen.

Raider ist eine eingetragene Marke des Mars-Konzerns und damit geschützt. Laut Markengesetz verfällt dieser Schutz allerdings, wenn der Markenname fünf Jahre lang nicht genutzt wurde. Es ist somit durchaus denkbar, dass wir uns auch in fünf Jahren wieder auf Raider freuen können.

