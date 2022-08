Der Tankrabatt läuft zum 1. September aus

Am Donnerstag dürften Deutschlands Autofahrer mit einem mulmigen Gefühl an die Tankstellen fahren. Denn da endet der Tankrabatt, der drei Monate lang für günstigere Benzin- und Dieselpreise sorgen sollte. Doch was bedeutet das Ende der Maßnahme genau für die Verbraucher? Und kommt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der Preis-Schock an den Zapfsäulen?

Von 1. Juni bis 31. August dieses Jahres wurde die Energiesteuer auf Benzin und Diesel gesenkt. Mit dieser Maßnahme wollte die Bundesregierung die massiven Belastungen abfedern, die durch den Preisschub bei Kraftstoffen infolge des Ukraine-Krieges auf die Verbraucher zurollten. Konkret bedeutete dies einen Rabatt auf den Energiesteuersatz von 29,55 Cent pro Liter für Benzin und von 14,06 Cent pro Liter für Diesel. Dies ist das von der EU geforderte Mindestmaß. Genauso wie beim Neun-Euro-Ticket sollten vor allem Pendler von niedrigeren Preisen profitieren.

Die Preise könnten mit dem Ende der Maßnahme wieder deutlich steigen - rechnerisch um etwa 35 Cent für Benzin und 17 Cent für Diesel. Dieser Anstieg könne Punkt Mitternacht sprunghaft erfolgen, meinte unter anderem der Vorstandsvorsitzende des Verbandes des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost, Hans-Joachim Rühlemann, gegenüber der Bild am Sonntag. Der ADAC rechnet hingegen eher mit einem schleichenden Aufwärtstrend, weil auch Tankstellenbetreiber durch den Rabatt günstiger einkaufen. Deshalb sei davon auszugehen, dass sie ihre Treibstofftanks vor dem 1. September noch auffüllen und Benzin sowie Diesel zunächst weiter vergünstigt abgeben, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Ob der Tankrabatt den Verbrauchern etwas gebracht hat, lässt sich nicht abschließend sagen - denn für eine Bewertung ist es noch zu früh. Momentaufnahmen vom Juni zeigen immerhin, dass Tankstellenbetreiber den Rabatt zu 100 Prozent an die Kunden weitergeben haben. Dies bestätigten unter anderem Studien des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in München (ifo-Institut) und der Fernuniversität Hagen. Damit scheint Treibstoff für die deutschen Autofahrer immerhin günstiger geworden zu sein - ob er aber wirklich billig war, steht auf einem anderen Blatt. Denn die Benzin- und Dieselpreise waren auch zu Tankrabatt-Zeiten starken Schwankungen ausgesetzt und damit mal höher und mal niedriger.

Einen unangenehmen Nebeneffekt hatte der Tankrabatt aber auf jeden Fall für Diesel-Fahrer. Denn mit der Maßnahme entfiel das Dieselprivileg, also eine günstigere Energiesteuer für den eigentlich schmutzigeren Kraftstoff. Zusätzlich zu einem geringeren Angebot an Diesel durch eine gestiegene Nachfrage nach Heizöl führte das zu einem interessanten Phänomen: Diesel war an den Tankstellen stellenweise teurer als Benzin.

Kurz vor dem Ende des Tankrabatts befürchten Experten aber einen möglichen Missbrauch der Vergünstigung durch Tankstellenbetreiber und Öl-Multis. "Offensichtlich verschaffen sich Mineralölkonzerne bereits wieder ein gewisses Polster", sagte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand der Bild am Sonntag mit Blick auf wieder steigende Spritpreise. Auch die Chefin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Ramona Pop, kritisierte, der Wettbewerb im Kraftstoffmarkt funktioniere nur eingeschränkt: "Das Kartellamt muss deshalb genau prüfen, ob sich die Mineralölkonzerne nicht ungerechtfertigt bereichern und gegebenenfalls Bußgelder aussprechen." Tatsächlich hat sich der Chef des Kartellamts, Andreas Mundt, bereits für zuständig erklärt. So bestätigte er gegenüber dem Blatt, man werde "ganz genau hinsehen, was passiert, wenn die Steuerermäßigung zum 1. September wegfällt."

Auch Branchen-Vertreter Hans-Joachim Rühlemann geht davon aus, dass die Preissteigerungen ab September für die Tankstellen nicht von ungefähr kommen. "Bei Einführung des Tankrabatts haben die Tankstellen recht bald den Sprit, den sie noch zu teureren Preisen eingekauft haben, günstiger verkaufen müssen", sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost. "Diese Verluste werden sie jetzt ausgleichen, indem sie den günstiger eingekauften Sprit zu normalen Preisen verkaufen."

Genauso wie beim Neun-Euro-Ticket wird auch beim Tankrabatt um eine Fortsetzung der Maßnahme gestritten. Denn die Inflation und der massive Anstieg der Energiekosten enden natürlich nicht mit dem 1. September. Unter anderem aus der SPD werden Stimmen laut, die eine Verlängerung des Tankrabatts fordern. So auch von Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil: "Ich bin für die Fortsetzung", sagte der SPD-Politiker am Montag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das helfe "vor allem Pendlern, die nun einmal viel unterwegs sein müssen". Ähnlich äußerte sich auch der IG-Metall-Chef Jörg Hofmann in einem Gespräch für die Presseagentur dpa.

