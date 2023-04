Rossmann gehört zu den größten und beliebtesten Drogeriemarktketten in Europa.

Neben Kosmetik, Parfüm, Make-up, Putzmitteln und Tierfutter gibt es auch eine riesige Auswahl an Lebensmitteln in den Märkten zu finden. Diese sind häufig in Bio-Qualität, vegan und nachhaltig - Werte, die Rossmann sehr wichtig sind.

Rossmann plant Änderungen bei Eigenmarken

Auch die bekannteste Eigenmarke der Drogeriekette verfolgt klare Ziele in Sachen Nachhaltigkeit. Beispielsweise beinhaltet die Marke Isana bereits über 500 rein vegane Produktalternativen – was jedoch vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst ist. Dieses Problem will Rossmann angehen und plant eine unverkennbare Neuerung bei den wichtigsten Eigenmarken.

Die Attraktivität der Isana-Produkte soll verbessert werden. So soll es eine emotionale Bildsprache und eine verbesserte Lesbarkeit von Produktinformationen geben. Zudem sollen auf den ersten Blick die nachhaltigen Eigenschaften ersichtlich sein, für die Isana steht. Isana hat außerdem als eine der ersten Marken eine mikroplastikfreie Rezeptur eingeführt und eine aus 100 Prozent recyceltem Plastik hergestellte Flasche entwickelt.

"Wir haben Isana großartig weiterentwickelt, unser Markenbranding erstrahlt nun völlig neu – darauf sind wir sehr stolz", berichtet Sandra Lorenz, Geschäftsleitung der Rossmann-Marken in einer Pressemitteilung. Diese Entwicklung wolle man weiter fortsetzen - insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit.

Rossmann will grüner werden - "Dürfen nicht aufhören uns zu bemühen"

Der jährlich veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht zeigt, dass Rossmann immer grüner werden will. Aus diesem geht unter anderem hervor, dass das Unternehmen seit 2022 klimaneutralen Strom und klimaneutrales Gas bezieht. Weiterhin werden das Kundenmagazin Centaur und das Babywelt-Magazin seit letztem Jahr ausschließlich auf Recyclingpapier mit der Zertifizierung "Blauer Engel" gedruckt.

Firmengründer Dirk Roßmann dazu: "Nachhaltigkeit ist ein Prozess – wir dürfen nicht aufhören, uns zu bemühen und besser zu werden! Denn wir tun das nicht für unser gutes Gewissen, sondern für uns, unsere Erde und die nachfolgenden Generationen, denen wir diese hinterlassen werden."

Auch Aldi und Lidl wollen nachhaltiger werden. Lidl will beispielsweise sein Sortiment umkrempeln und mehr vegetarische und vegane Produkte anbieten.