Der Fast-Food-Riese McDonald's legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und möchte nach den bisherigen Änderungen laut ihres eigenen Nachhaltigkeitsupdates noch weitere Schritte in Richtung Klimafreundlichkeit gehen. Was kommt als Nächstes?

Schon seit 2020 sind Dessert-Verpackungen bei McDonald's nahezu plastikfrei: Löffel sind jetzt aus Holz und die Strohhalme aus Papier. Das sparte bis Dezember 2021 bereits 815 Tonnen Plastik bei den Softeis-Desserts (McSundae und McFlurry) ein. Ende 2020 änderte der Hersteller das Verpackungsmaterial der Spielzeuge im Happy Meal von Plastik auf Papier. Aufgrund der Giftstoffe in Batterien sind die Spielzeuge auch nicht mehr batteriebetrieben.

McDonald's: Kleine Änderung erzielt große Wirkung - tonnenweise Plastik eingespart

Seit November 2021 werden Burger teilweise in Graspapier gewickelt und die Salate werden in einer Papierbox verkauft. Außerdem sind die Portions-Beutel für Ketchup und Mayonnaise jetzt kleiner (doch keine Sorge, der Inhalt wurde nicht verringert). Auf ein Jahr gerechnet, spart das Unternehmen durch diese minimale Anpassung insgesamt 25 Tonnen Plastik ein.

Brandaktuell ist folgende Neuerung: Wer sein Getränk nicht zum Mitnehmen bestellt, bekommt nur noch auf Nachfrage einen Deckel - seit Juni 2022.

Bis zum Jahresende 2022 will McDonald's ein Mehrweg-Pfandsystem für Eis und Getränke einführen. Die langfristigen Ziele sind sogar noch größer: Bis 2025 will der Fast-Food-Riese in puncto Verkaufsverpackungen zu 100 Prozent nachhaltig sein. Alle Materialien sollen entweder erneuerbar, recycelt oder zertifiziert sein. Bis 2050 möchte das Unternehmen komplett klimaneutral sein.

Unternehmen zeigt sich hoch motiviert

Der Sprecher von McDonald's Deutschland, Markus Weiß, erklärte laut Bild, dass aktuell an einer Schließung der Recycling-Kreisläufe gearbeitet werde. "Auch im nächsten Jahr wird das Thema Nachhaltigkeit für McDonald’s eine große Rolle spielen", verspricht Weiß. "Die ersten großen Schritte der Verpackungsreise hatten auf jeden Fall eine enorme Wirkung."