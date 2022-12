In Ludwigsburg ist zu einem drastischen Schritt gegriffen worden: Die Einführung einer Verspätungs-Strafgebühr an Kindertagesstätten. Wer in Ludwigsburg sein Kind wiederholt zu spät von der Kita abholt, dem blüht eine Strafzahlung von 30 Euro pro angefangene halbe Stunde. Immerhin müssen die ohnehin schon überlasteten Erzieher*innen im Falle einer Verspätung Überstunden machen und den frustrierten Kindern erklären, wieso ihre Eltern sie warten lassen.

Laut des Ludwigsburger Gemeinderates gebe es eine Häufung von Fällen, in denen die Kinder lange nach dem Betreuungszeitraum in der Kita auf ihre Eltern warten. "Und das führt natürlich in den Einrichtungen zu einem Unmut bei unserem Personal, die dann länger bleiben müssen, um die Aufsichtspflicht auch zu gewährleisten", erklärt Daniel Wittmann, Fachbereichsleiter für Bildung und Familie in Ludwigsburg, in einem Interview mit RTL.

"Wiederholt und mit Absicht": Gemeinderat stimmt mit deutlicher Mehrheit für eine Strafgebühr

Wittmann zufolge gebe es leider Eltern, die "wiederholt und mit Absicht" ihren Nachwuchs zu spät abholen. "Dieses bewusste Fehlverhalten geht nicht zuletzt massiv zulasten unserer Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen." Ausgenommen von der Regelung seien Verspätungen aufgrund von Unfällen, Straßensperrungen oder einer Panne am eigenen Fahrzeug.

Die Strafgebühr wird allerdings nicht bei einmaligem Zuspätkommen fällig. Es kann immerhin auch der pünktlichsten Person mal etwas dazwischenkommen. Die 30 Euro pro angefangene halbe Stunde werden erst dann eingefordert, wenn nach einem klärenden Gespräch zwischen Eltern(teil) und Erzieher*in eine erneute Verspätung eintritt. Anfang April 2023 wird die Regelung in Ludwigsburg in Kraft treten.

Die Reaktionen der Eltern fallen laut Wittmann durchweg positiv aus und legen Wert auf Pünktlichkeit. "Es geht auch nicht darum, wenn man mal ein oder zweimal seine Kinder verspätet abholt, das kann immer passieren. Sondern es geht tatsächlich um die, die mehrfach wiederholt die Kinder nicht pünktlich abholen." Der Gemeinderat habe die Gebühr laut Berichten der Bild mit einer klaren Mehrheit von 25 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen beschlossen.

Überstunden bei Erzieher*innen problematisch

Auch der Deutsche Kitaverband hält die Geldstrafe für sinnvoll. "Wenn Mitarbeiterinnen länger bleiben müssen, entstehen Überstunden, was bei der ohnehin schon zu dünnen Personaldecke zu Schwierigkeiten führt. Es ist auch ein Zeichen des Respekts gegenüber den Erzieherinnen, die Kinder pünktlich abzuholen", erklärte Büroleiter des Deutschen Kitaverbandes Romano Sposito der Bild.

Die Einführung einer solchen Strafgebühr geschah nicht zum ersten Mal. In einem Ort in Baden-Württemberg gibt es sie schon seit einiger Zeit - in Höhe von 45 Euro.