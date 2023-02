Der Einkauf ist schon fast geschafft, da wird es an der Kasse noch einmal ordentlich süß: An den "Quengelregalen" von Supermärkten betteln vor allem kleine Kinder ihre Eltern um Überraschungseier, Schoko-Riegel und Co. an, die dann oft noch als überteuerte Einzelware auf dem Band landen. Doch die Regale gibt es nicht nur mit Schokolade befüllt, sondern auch mit Alkohol. Und genau der ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein Dorn im Auge. Es sieht hier Rede- und Handlungsbedarf.

Anders als Zigaretten und andere Tabakwaren sind die kleinen Schnaps- und Likörflaschen nicht extra abgeriegelt. Das Personal, das gerade abkassiert, muss also das Regal nicht extra aufschließen - wodurch auch die Hemmschwelle niedriger ist, noch schnell ein oder mehrere Fläschchen aufs Band zu legen. Für Suchtkranke sieht Lauterbach dadurch eine große Gefahr: "Über diese Art Regale an der Supermarktkasse muss gesprochen werden", machte er in einem Post auf seiner offiziellen Twitter-Seite deutlich. "Hier werden Menschen mit Alkoholkrankheit gezielt gefährdet. Das ist eine unethische Form der Werbung." Dazu veröffentlichte er ein Bild eines solchen Regals, das er in einer Edeka-Filiale abfotografiert hatte.

"Blödsinn" oder guter Vorstoß? Lauterbach kritisiert Alkoholangebot im Supermarkt

Mit seinem Tweet hat Lauterbach wohl einen Nerv in der Twitter-Community getroffen: Denn darunter diskutieren die Nutzer, ob Lauterbach mit seinem Vorstoß recht hat oder hier nicht vielmehr die Eigenverantwortung der Kunden gefragt ist. Die Meinungen dazu gehen auseinander: "Blödsinn, die Supermärkte sind Wirtschaftsunternehmen und nicht Psychotherapeuten. Es gibt eine nicht delegierbare Verantwortung des Menschen für sich selbst", kritisiert beispielsweise ein Kommentator. In die gleiche Richtung geht auch dieser Tweet: "Sie verstehen aber schon, dass das nichts an der Ursache ändern würde und sich die Leute ihren Alkohol einfach hinten im Regal holen? Das Zeug zu verbieten führt nur dazu, dass die Betroffenen auf andere Drogen umsteigen. Oh, Moment, wollte da nicht jemand Gras legalisieren?"

Andere Nutzer werfen Lauterbach Besserwisserei und Übergriffigkeit vor: "Der Staat hat sich weder im Markt noch in das Privatleben der Bürger einzumischen!" Alkohol und Zigaretten seien zudem nicht die einzigen ungesunden Produkte an der Supermarktkasse: "Eliminieren Sie auch die Süßigkeiten bei der Gelegenheit. Kinder können sich ja auch nicht gegen die Süßwarenindustrie und den industriellen Zucker wehren!" Oder: "Genau, Alkohol verbieten. Zigaretten verbieten. Auch sollten Whopperläden und Currywurststände verboten werden. Pommes verbieten. Salz verbieten. Zucker verbieten. Fleisch verbieten."

Doch der Gesundheitsminister erntet auch Zustimmung: "Eigenverantwortung schön und gut, aber man muss es Menschen mit akutem oder ehemaligem Alkoholproblem nicht unnötig schwer machen. Sucht kann die eigene Verantwortung schnell in den Hintergrund rücken", befürwortet ein Twitter-Nutzer Lauterbachs Worte.

Mehrere User schlagen zudem vor, sich an anderen europäischen Ländern ein Beispiel zu nehmen, in denen der Alkoholverkauf bereits viel strenger reguliert wird. "Was spricht dagegen, Alkohol nur in speziell zugelassenen Geschäften zu verkaufen, in welchen über das Risiko beraten wird?", heißt es an einer Stelle. Ein weiterer Kommentator fügt hinzu: "In Polen werden alkoholische Getränke in Spezialgeschäften verkauft. Im Supermarkt gibt es nicht mal Bier." Lauterbach selbst hatte allerdings erst im Dezember für Aufsehen gesorgt, als er die gesundheitlichen Vorteile von Weinkonsum angeführt hatte.

Dem Pneumologen Cihan Çelik vom Klinikum Darmstadt geht Lauterbachs Vorstoß dagegen noch nicht weit genug. Er zeigt sich alarmiert über die Tabakwaren, die an Supermarktkassen angeboten werden: "Quengelware für Nikotinsüchtige: Darüber müssen wir nochmal reden. So ist es sicher schwierig, das Rauchen aufzugeben und dauerhaft rauchfrei zu bleiben", schreibt der Facharzt für Lungenkrankheiten in einem Tweet, der an das Bundesgesundheitsministerium gerichtet ist.

Was die Werbung für Alkohol und Rauchen angeht, dringt auch der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert auf strengere Regeln, um Kinder und Jugendliche zu schützen: "Werbung für Suchtstoffe ist das Gegenteil von Prävention", sagte der SPD-Politiker. Er forderte "konsequente Schritte" gegen Reklame für Alkohol und Nikotinprodukte. Auch mit Blick auf die umstrittenen Koalitionspläne zur Freigabe von Cannabis für Erwachsene.

