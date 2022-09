Traurige Geschichte aus dem Düsseldorfer Tierheim: Dort gab ein Züchter am 7. September seinen Babykater ab, weil ihm dieser offenbar nicht schön genug und außerdem krank war.

Im Telefonat mit dem Tierheim drohte der Züchter damit, das Tier einfach irgendwo draußen auszusetzen. Das Tierheim nahm die kranke Perserkatze deshalb auf.

Züchter drohte damit, kranken Kater draußen auszusetzen

Bei der Übergabe litt das Tier unter Katzenschnupfen und Ohrmilben. Nun kümmern sich die Mitarbeiter*innen liebevoll um den kranken Kater und tauften ihn "Faouzi", was auf Arabisch "Sieger" bedeutet. Er befindet sich in der privaten Obhut einer Pflegerin, wo er bestens versorgt wird. Das Team des Tierheims ist "fest entschlossen, dass Faouzi den Katzenschnupfen überwinden und lästige Ohrmilben loswerden wird", heißt es in einem Statement auf Facebook.

Das Tierheim hofft darauf, dass sich der Gesundheitszustand des kleinen Katers schnell verbessert - und er anschließend ein neues Zuhause findet, bei dem er wertgeschätzt wird. Wenn alles klappt, soll er schon in wenigen Wochen als "stolzer und hübscher Jungkater bei Menschen einziehen dürfen, die den Wert eines Tieres zu schätzen wissen, und nicht nur auf den Preis reduzieren."

Damit spielt das Tierheim auf den Vorbesitzer des Katers an, der das Tier scheinbar nicht wirklich wertschätzte. Obwohl Faouzi sichtlich krank war, hatte der Züchter einfach "keinen Bock, zum Arzt zu fahren", berichtet Tierheimleiter Timo Franzen im Interview mit 24Rhein. Für den Züchter war das Tier also wenig wert, Faouzi entsprach offenbar nicht seinen Vorstellungen von Schönheitsidealen. Bei der Abgabe des Tieres soll der Züchter nochmal mit einem wenig wertschätzenden Kommentar aufgefallen sein: "Den kriegt ihr eh nicht mehr verkauft."

"Faouzi" bekommt viel Zuspruch - und macht erste Fortschritte

Auf Facebook bekommt der Kater viel Mitleid und das Tierheim viel Zuspruch: Viele User*innen zeigen sich empört über das Verhalten des Züchters oder wünschen Faouzi viel Glück und gute Besserung, andere bedanken sich beim Tierheim Düsseldorf für die Pflege des Katers.

Inzwischen befindet sich Faouzi erfreulicherweise auf dem Weg der Besserung: "Eine unserer Tierpflegerinnen hat sich des Kleinen angenommen, versorgt und füttert ihn, und gibt ihm viele Male am Tag Medikamente und Augensalben", heißt es in einer Pressemitteilung vom 12. September. Darin angefügt ist ein 19-sekündiger Clip, in dem die Pflegerin den kleinen Kater krault - der das sichtlich genießt.

Vorschaubild: © Marijan Murat/dpa