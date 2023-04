A67 bei Rüsselheim : Entenküken in Not

bei : Entenküken verlieren Anschluss zu Enten-Eltern

verlieren Rettungsaktion durch die Polizei - zeitweise Vollsperrung

Zu einer Entenküken-Rettungsaktion, wodurch die A67 bei Rüsselheim zeitweise voll gesperrt werden musste, kam es am Mittwochnachmittag (12. April 2023) gegen 16 Uhr. Den Übergang von der A67 bei Rüsselheim auf die A60 in Richtung Mainz hin zu einem See meisterten die Enten-Eltern selbstständig, nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen jedoch ihre Küken nicht.

