Elz vor 16 Minuten

Vollbrand

Auf dem Weg ins Krankenhaus: Ambulanztransporter brennt lichterloh

In Elz (Landkreis Limburg-Weilburg) stand am Mittwoch (1. März 2023) ein Ambulanztransporter in Vollbrand. Der Fahrer und die Insassen konnten sich ins Freie retten.