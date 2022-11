Am Dienstag (8. November 2022) wurden schon wieder über 20 Grad gemessen: In Müllheim in Baden-Württemberg waren es satte 20,5 Grad gewesen. Der November ist nach den ersten acht Tagen 3,7 Grad wärmer als das Klimamittel. Eine Abkühlung ist bis auf Weiteres nicht in Sicht.

Nach einem Regentag am Mittwoch (9. November 2022), kommt am Donnerstag (10. November 2022) das nächste Hoch "und das könnte uns sehr lange erhalten bleiben, ein echtes Beton-Hoch: Stabil, mit einer Ausdauer und Härte wie Beton", so Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Ein Wintereinbruch ist für Deutschland noch nicht in Sicht - ganz egal in welcher Höhenlage.

Herbst 2022: "Frühlingshaft" und so warm wie noch nie zuvor gemessen

"Bis zum 23. November passiert beim Wetter wenig bis gar nichts mehr", berichtet der Wetter-Experte. Eine eingefahrene stabile Herbstwetterlage stellt sich bei uns in Deutschland ein. Besonders am kommenden Wochenende kommt immer wieder die Sonne durch und es bleibt "frühlingshaft" warm.

Der November ist bisher zu warm und wird es auch erstmal bleiben. Es könnte der nächste, deutlich zu warme Monat werden. "Der gesamte Herbst 2022 ist derzeit auf bestem Weg der wärmste Herbst seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 zu werden", meint Jung.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Mittwoch : 12 bis 17 Grad, aus Westen stellenweise Regen, nur selten Sonnenschein

: 12 bis 17 Grad, aus Westen stellenweise Regen, nur selten Sonnenschein Donnerstag : 12 bis 17 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken

: 12 bis 17 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken Freitag : 11 bis 16 Grad, mal Sonnenschein, mal Dunst oder Hochnebel, trocken

: 11 bis 16 Grad, mal Sonnenschein, mal Dunst oder Hochnebel, trocken Samstag : 9 bis 15 Grad, meist trocken, ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Dunst

: 9 bis 15 Grad, meist trocken, ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Dunst Sonntag : 12 bis 18 Grad, mal Sonnenschein, mal Wolken und Dunst

: 12 bis 18 Grad, mal Sonnenschein, mal Wolken und Dunst Montag : 10 bis 15 Grad, oft trocken, ein Wechsel aus Sonne und Wolken, teilweise Nebel

: 10 bis 15 Grad, oft trocken, ein Wechsel aus Sonne und Wolken, teilweise Nebel Dienstag : 10 bis 15 Grad, meist freundlich, mit Nebel, Sonne und Wolken

: 10 bis 15 Grad, meist freundlich, mit Nebel, Sonne und Wolken Mittwoch: 9 bis 14 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Dunst

Mit den Winterreifen kann man sich unterhalb von 800 bis 1000 Metern getrost noch Zeit lassen, Schnee und Eis hat man hier noch nicht zu befürchten. Das Energiesparwetter geht auch im November weiter.