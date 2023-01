Am Wochenende tobte eine Rotte Wildschweine durch Barsinghausen bei Hannover. Die Polizei sprach eine Warnung aus - denn es handelte sich um mindestens ein Muttertier mit ihrem Nachwuchs. Doch nicht bei allen kam die Warnung an, wie ein TikTok-Video von dem Tag zeigt.

Darin ist eines der jungen Wildschweine zu sehen, wie es sich in die Unterführung der S-Bahnstation Barsinghausen verirrt. Ein Mann geht dabei auf das Tier zu und packt es am Nacken. Die beiden rangeln eine Weile, bis das Schwein von dannen trottet. Im Netz sorgte der Clip für Begeisterung, in kürzester Zeit sammelte er 164.000 Likes.

Weniger begeistert zeigten sich jedoch Polizei und Jäger, die den Vorfall kommentierten. "So viel Dummheit kann es gar nicht geben, sich mit einem Wildschwein anzulegen", sagte Hannovers Stadtjäger Heinz Pyka dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (rnd) mit dem Hinweis, dass Wildschweine keine Kuscheltiere seien. Er selbst habe ausgewachsene Exemplare geschossen mit 21 Zentimeter langen Hauern: "Die sind messerscharf und können einen Menschen buchstäblich aufschlitzen."

"Mit denen ringt man nicht mehr" - Polizei warnt vor fürsorglichen Bachen

Laut der Polizei habe es sich zwar nicht um ein ausgewachsenes Tier gehandelt. Der Mann habe sich aber dennoch in extreme Gefahr begeben. "Der Mann konnte sich nicht sicher sein, dass sich das Muttertier nicht in der Nähe befindet. Und mit denen ringt man dann nicht mehr. Mit denen ist nicht zu spaßen", so ein Sprecher dem rnd.

Allgemein gilt: Wer in der Stadt einem Wildschwein begegnet, sollte schleunigst die Polizei kontaktieren. Denn gerade Muttertiere mit ihren Frischlingen können für Menschen zur tödlichen Gefahr werden. "Wenn die Tiere unter Stress geraten und jemand zwischen ein Muttertier und Frischlinge kommt, kann es sehr gefährlich werden", erläutert Hegeringleiter Wolfram Klöber gegenüber dem rnd.

