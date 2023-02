Österreich vor 32 Minuten

Wirt droht Gästen beim Wort "lecker" mit Ohrfeige - Und versteht Aufregung um "liebenswerten" Post nicht

Ein Wirt aus Österreich möchte den regionalen Dialekt bewahren - und das mit drastischen Mitteln. In einem Beitrag in den sozialen Medien droht er zukünftigen Gästen auf derb-witzige Weise Schläge an, die sein Essen nicht im österreichischen Dialekt loben, sondern auf Hochdeutsch. Das stößt gleichermaßen auf Zustimmung, wie auf Entrüstung.