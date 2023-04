Ein Mann aus dem tschechischen Pilsen hatte Glück, beim Online-Zocken einen derart aufmerksamen Mitspieler aus Deutschland gehabt zu haben. Am Donnerstag (13. April 2023) brach der Mann vor dem Bildschirm zusammen. Sein Gaming-Kollege verständigte daraufhin sofort die örtlichen Behörden - und die kamen dem ohnmächtigen Gamer trotz spärlicher Angaben noch rechtzeitig zur Hilfe.

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ging bei der PI Pilsen Slovany der Notruf des deutschen Gamers ein, wie die örtliche Polizei am Montag (17. April 2023) berichtete. Auf Englisch schilderte der Mann den Beamten die Lage und sagte, dass sein Spiele-Partner wohl in der Pilsener Vorstadt Starý Plzenec wohnt. Glücklicherweise kannte er den richtigen Vor- und Nachnamen seines Mitspielers, was den Einsatzkräften die Rettung erheblich vereinfachte.

Gamer kollabiert - Mitspieler rettet ihm aus Deutschland das Leben

Die zuständigen Beamten konnten so nämlich die Schwester des Mannes ausfindig machen. Diese bestätigte laut der Polizei, dass ihr Bruder Diabetiker sei und wohl einen Zuckerschock erlitten habe. Außerdem konnte sie den Polizisten die genaue Anschirft übermitteln - der Erkrankte lebte nämlich nicht in Starý Plzenec, sondern im Pilsener Stadtteil Bory.

An der richtigen Adresse angekommen, mussten die Polizisten jedoch zunächst die Tür aufbrechen. In der Wohnung fanden sie dann den bewusstlosen Gamer vor und leisteten sofort Erste Hilfe. Ein Notarzt, der kurz darauf am Ort eintraf, übernahm schließlich die weitere Versorgung des Mannes. Die Polizei konnte den Lebensretter aus Deutschland im Nachgang ausfindig machen und dankte ihm für seine schnelle Reaktion.

