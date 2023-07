In Tschechien ist ein Mann im Öffnungs-Mechanismus eines Elektroschrott-Containers steckengeblieben. Wie tschechische Medien berichten, wollte er das Innere des Containers mit einem Feuerzeug ausleuchten - doch dieser fing Feuer. Und der Mann starb einen schrecklichen Feuertod.

Der Mann war in der Nacht auf Dienstag (04. Juli 2023) im Stadtteil Severní Předměstí der westtschechischen Stadt Pilsen in einen Container mit Elektroschrott geklettert. Dort blieb er im Dunklen des Behälters stecken. Als er mit einem Feuerzeug Licht machen wollte, geriet der Abfall im Inneren des Containers in Brand.

Mann verbrennt in Elektroschrott-Container - Arzt konnte nur noch Tod feststellen

"Aus dem Behältnis ragten nur noch der Kopf und die Hände. Innen brannte es jedoch. Wir haben eine Öffnung in die Seite des Containers geschnitten und das Innere gelöscht. Dann haben wir ihn mit einer Flex geöffnet", erläuterte Feuerwehr-Sprecher Petr Poncar gegenüber Journalisten. Der herbeigerufene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ersten Informationen zufolge wollte der Mann in dem Container verwertbares Material finden. Zeugen berichteten laut dem regionalen Nachrichtenportal plzenska-drbna.cz von verzweifelten Hilferufen aus dem Inneren des Abfallbehälters. "Die Identität des Verstorbenen kennen wir. Es handelt sich um einen Mann mittleren Alters", so eine Polizeisprecherin gegenüber der Zeitung Deník. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aber in jedem Fall aus.

Nicht selten kommt es in Tschechien zu tödlichen Unfällen, nachdem Menschen in Container gestiegen sind. Im November vergangenen Jahres kam eine Frau im Osten des Landes ums Leben - sie befand sich in einem Container und wurde dann bei der Entleerung im Müllauto zerquetscht. Aber auch in Deutschland gab es schon vergleichbare Fälle, unter anderem in Rommerskirchen in Nordrhein-Westfalen oder in Weinstadt in Baden-Württemberg.