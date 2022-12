In Alaska soll sich eine herzerwärmende Geschichte zugetragen haben. Mehrere Medien berichteten über diese Erzählung. Ein Mann rettete eine verletzte Wölfin und deren Jungen. Im Gegenzug rettete das Tier den Mann ein paar Jahre später aus einer ebenfalls ausweglosen Situation. Ein Video auf Youtube berichtet von dieser beinahe unglaublichen, aber wohl wahren Erzählung und erzielte damit bereits 19 Millionen Aufrufe.

Der Mann soll auf der Suche nach Gold in der Wildnis Alaskas unterwegs gewesen sein, wo er auf eine geschwächte Wölfin traf. Das Tier sei mit der Pfote in eine Falle getreten und schien dort schon seit einiger Zeit festzusitzen. Beim genauen Betrachten der Wölfin habe der Abenteurer festgestellt, dass sie Milch produziere und Junge haben müsse.

Wölfin zeigt Abwehrverhalten: Also bringt Mann die Jungtiere zu ihr

Weil das Wildtier den Mann nicht zur Befreiung an sich heranlassen wollte, beschloss er, ihr anderweitig zu helfen. Indem er Pfoten-Spuren auf dem Waldboden zurückverfolgte, kam er bei einer Höhle an, in der sich mehrere Wolfsjungen befanden. Die hungrigen Jungtiere, die an seinen Fingern genuckelt haben sollen, brachte er zur verletzten Wölfin. Scheinbar vor Freude und Aufregung habe das Muttertier beim Anblick ihrer Kleinen aufgeheult.

Der Abenteurer fühlte sich berufen, dem Tier so gut es ging zu helfen und brachte ihr tagelang Futter. Er soll auch beruhigend mit der Wölfin gesprochen und sich immer ein bisschen näher an die Wölfin herangewagt haben. Sie habe immer weniger Scheu und Abwehrverhalten gezeigt.

Nach mehreren Tagen habe das Tier sich berühren lassen. Somit habe der Mann die verletzte Pfote aus der Falle ziehen können und das Muttertier sei mit seinen Jungen zurück zu ihrem Rudel gekehrt.

Vier Jahre später: Wölfin soll sich bei ihrem Retter revanchiert haben

Als wäre das nicht schon unglaublich genug: Der Mann sei vier Jahre nach dem Ereignis zurück an ebendiesen Ort in der Wildnis gereist und habe sich in einer brenzligen Situation wiedergefunden. Ein Bär sei dem Mann drohend entgegengekommen. Der Abenteurer sei auf einen Baum geklettert, um dem Raubtier zu entgehen. Jedoch habe der Bär ihm nachgesetzt und sei ebenfalls auf den Baum geklettert.

In seiner Verzweiflung habe der Mann das Geheule von Wölfen nachgeahmt und tatsächlich seien mehrere Tiere aufgetaucht. Die Tiere sollen den Bären mit Knurren und Zähnefletschen vertrieben und den Mann somit gerettet haben. Eines der Tiere habe er als "seine" Wölfin wiedererkannt, die er vor mehreren Jahren vor dem Tod bewahrt hatte. An diesem Tag nach so vielen Jahren soll die Wölfin ihre Dankbarkeit gezeigt und den Mann im Gegenzug ebenfalls vor einem potenziell tödlichen Bärenangriff gerettet haben.

Der Mann sei nach diesem Erlebnis nie mehr an diesen Ort zurückgekehrt und habe es auch nicht vor. Im Gedächtnis bleiben, werden ihm diese Erinnerungen allerdings für immer.