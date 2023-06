Manche bekommen zum Frühstück nicht einmal etwas Deftiges wie Wurst oder Käse herunter, geschweige denn Bier. Für eine Fußballmannschaft aus Nordrhein-Westfalen ist das aber kein Problem: Die Spieler bestellten anlässlich einer gewonnenen Meisterschaft ihres Vereins unglaubliche 1000 Gläser Bier in einer Kneipe auf Mallorca. Dabei kamen einige Liter zusammen.

Der FV Bonn-Endenich 1908 stieg kürzlich von der Landesliga in die Verbandsliga auf, was die Spieler am Ballermann gebührend feiern wollten. Bereits morgens um 9.30 Uhr versammelten sich die Männer im Biergarten Bamboleo an der Playa de Palma, um ihre süffige Party zu starten. 1000 Bierbestellungen gab die Mannschaft auf: Das sind insgesamt 200 Liter Pils zu einem stolzen Preis von 2300 Euro.

Einladung via Facebook: Fußballer bestellen 1000 Gläser Bier auf Mallorca

"Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur gut am Ball sind, sondern auch am Glas", sagt Vereinsmitglied Markus Köppe in einem Video, das die Mannschaft auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte. Darin ruft er andere Bierliebhaber dazu auf, im Bamboleo vorbeizuschauen und mitzutrinken.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass der Biergarten eine solche Biersause erlebt: Bereits im Sommer 2022 haben 25 Fußballer des SG Ropfe aus dem Elztal in Baden-Württemberg 600 Bier zum Frühstück bestellt – dabei hatte das Team in diesem Fall nicht einmal einen Aufstieg als Feieranlass. Diesen Rekord haben die rund 50 Spieler aus Bonn nun übertroffen.

