Es hatte wohl jeder, der in den 1990er Jahren groß geworden ist: das Tamagotchi. Weltweit fütterten und bespaßten damals Kinder und Jugendliche das piepende Digital-Haustier - und brachten damit nicht selten ihre Eltern auf die Palme. Eingefleischte Fans dürften sich jetzt freuen, denn der japanische Spielzeug-Hersteller Bandai Namco plant eine Neuauflage des pflegeintensiven Pixel-Hühnchens.

Darüber berichtete in dieser Woche das Online-Portal Chip.de. Das Kult-Spielzeug soll dabei aber noch viel mehr können, als das Original aus den 1990ern. Die kleinste Veränderung ist wohl, dass das Haustier bald in Farbe über den kleinen Display hüpft. Immerhin der Name bleibt (fast) gleich - laut dem Tech-Unternehmen aus Tokio soll es TamagotchiUni heißen.

Kult-Spielzeug der 90er - Tamagotchi kommt bald wieder

Insgesamt soll das Tamagotchi viel persönlicher werden. Fans des piependen Taschen-Tierchens sollen ihren Liebling nach Belieben gestalten und personalisieren können. Laut Chip.de ist es außerdem technisch auf dem neusten Stand. Ein Akku und ein USB-C-Anschluss sorgen dafür, dass die "Ei-Uhr" - wie der Name aus dem Japanischen übersetzt heißt - schnell wieder aufgeladen ist, sollte ihr mal der Saft ausgehen. Dazu kann man den Armband-Spielkameraden mit dem W-LAN und lokal mit vielen weiteren Geräten verbinden - Updates sind demnach auch möglich.

Der größte Streich ist aber das sogenannte "Tamaverse". In dem Metaversum kann man sich mit anderen Tamagotchi-Fans aus der ganzen Welt vernetzen und sich über seine Tierchen austauschen. Auch soll man sie in einem digitalen Raum dann zusammenbringen können, damit sie sich nicht ganz so alleine fühlen.

Der Release ist laut Chip.de für Mitte Juli und erstmal nur für die USA angesetzt. Dort kann man das neue Tamagotchi schon jetzt für stolze 59,99 Dollar vorbestellen - umgerechnet sind das knapp 56 Euro. Deutsche Fans des Kult-Spielzeugs müssen sich wohl aber noch gedulden. Noch ist nämlich unklar, wann das neue Tamagotchi in der Bundesrepublik zu haben sein wird. Immerhin Bandai Namco hat bereits eine deutsche Sprachversion angekündigt.

Erstmals kam das Tamagotchi 1996 in Japan auf den Markt und eroberte danach die Welt. Das TamagotchiUni ist aber nicht das erste Update des Klassikers. In den Nullerjahren gab es bereits einige Versuche, das Spielzeug mit technischen Neuerungen wiederzubeleben. Laut dem Hersteller wurden bisher rund 83 Millionen der digitalen Haustiere weltweit verkauft.