Wie lange dauert die Corona-Krise noch? Das sagen die Virologen Drosten und Kekulé dazu

Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem: Inzwischen vermeldet die USA weltweit die meisten Infizierten, doch auch in Deutschland steigt die Zahl kontinuierlich. Nach Lösungen wird gesucht, bis dahin werden viele Veranstaltungen, wie etwa die Olympischen Spiele oder die Fußball-Europameisterschaft, verschoben.

Ein wichtiger Ansprechpartner sind derzeit Virologen. Sie helfen dabei, dass Virus zu verstehen und die Gesellschaft aufzuklären. Da sich das Virus trotz ergriffener Maßnahmen - unter anderem der Ausgangsbeschränkung in Bayern, die Markus Söder am Montag (30.03.2020) bis zum 19. April 2020 verlängerte - weiter ausbreitet, kommt immer mehr die Frage auf: Wie lange hält die Corona-Krise noch an?

Drosten schließt einjährigen Ausnahmezustand nicht aus

Christian Drosten ist Virologe und Institutsdirektor an der Charité in Berlin. Derzeit hat er eine große Präsenz bei Pressekonferenzen, aber auch zu Podcasts und Interviews wird er derzeit regelmäßig eingeladen. Kürzlich erklärte er in einem Interview mit Zeit Online, "dass wir gesellschaftlich ein Jahr im Ausnahmezustand verbringen müssen."

Das schließt aber nicht ein, dass auch die bisher getroffenen Maßnahmen so lange anhalten. Vielmehr wird man "nachjustieren können und müssen", meint Drosten. Es sei wichtig, die Situation zu beobachten und die Lage neu einzuschätzen. "Bis zur Woche nach Ostern muss man wirklich konsequent handeln und gleichzeitig die Fallentwicklung beobachten, meint Drosten.

Wie genau das Leben während einem einjährigen Ausnahmezustand aussehen könnte, "weiß niemand". Besonders wichtig ist Drosten der "Umgang mit den Schulen", das sei das "Allerwichtigste." In die etwas fernere Zukunft blickt Christian Drosten optimistisch: Zwar seien wir das Coronavirus nicht in anderthalb Jahren los, dafür sei es dann deutlich harmloser. "Wahrscheinlich wird das so sein wie bei den anderen Coronaviren auch, die lediglich Erkältungen hervorrufen. Wir werden mit ihnen leben müssen, aber sie sind für uns dann nicht mehr so gefährlich, wenn wir den Ausbruch überstanden haben", erklärt Drosten gegenüber Zeit Online.

Kekulé: Keine Neuinfektionen mehr Ende April?

Arzt und Virologe Alexander Kekulé zeigte sich in seinem Podcast "Kekulés Corona-Kompass", der täglich auf MDR aktuell läuft, zuletzt optimistischer. "Vielleicht schaffen wir, das in sechs Wochen hinzukriegen", schätzte Kekulé, der an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg tätig ist, am 19.03.2020.

Aktueller Stand zum Coronavirus - Jetzt für Newsletter anmelden

Dabei nimmt er Bezug auf die chinesische Stadt Wuhan, in der das Virus Ende vergangenen Jahres ausbrach. Nun wurden dort erstmals keine Neuinfizierten vermeldet. Für Kekulé sei dies eine "tolle Nachricht." Er begründet seinen Optimismus damit, "dass es im Prinzip möglich ist, durch die klassischen Maßnahmen, also Einreisebeschränkung, Identifizierung von Fällen, [...] Isolation von Kranken und Quarantänisierung von Kontaktpersonen" das Virus in den Griff zu bekommen. Zudem wird derzeit eine Strategie aus Nordkorea, "Hammer und Tanz", in Deutschland diskutiert.

Aufgrund der Tatsache, dass bundes- und landesweit ähnliche "antiepidemische" Maßnahmen ergriffen wurden, wagt Kekulé einen optimistischen Blick in die Zukunft. Allerdings betont er, dass es nur eine "Schätzung" ist.