Antrag abgelehnt: Bundestag stimmt gegen Tempolimit auf Autobahnen

Die Grünen sind im Bundestag mit ihrer Forderung nach einem Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen gescheitert. Das Parlament lehnte einen Antrag der Fraktion für eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit ab Januar 2020 am Donnerstag mit Stimmen von Union, SPD, AfD und FDP bei einer namentlichen Abstimmung mit deutlicher Mehrheit ab. Darin hieß es, dass Erfahrungen mit lokalen Tempolimits zeigten, dass die Zahl der bei Unfällen Getöteten und Verletzten deutlich sinke. Ein Tempolimit führe zugleich zu Einsparungen von CO2-Emissionen und sei damit eine effiziente Maßnahme zum Klimaschutz. Deutschland ist das einzige Land in der Europäischen Union ohne ein generelles Tempolimit auf Autobahnen.

Tempolimit abgelehnt: Auch in Baden-Württemberg gibt es kein Tempolimit

FDP-Politikerin Daniela Kluckert sprach indes von "Kulturkämpfen gegen das Auto". Schließlich sei die Autoindustrie Garant für Wohlstand und Innovation. Der CDU-Abgeordnete Gero Storjohann höhnte, dass die Grünen selbst in Baden-Württemberg, wo Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) regiert, kein generelles Tempolimit auf den Autobahnen vorangebracht hätten. Kretschmann hatte jüngst in einem Interview gesagt, er habe den Kampf für eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung "aufgegeben".