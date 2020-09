Bei folgenden Zeichen im Herzbereich oder Brustkorb sollte man sofort an einen Herzinfarkt denken und ohne Zeitverlust den Notarzt unter der Telefonnummer 112 rufen:

- Starke Schmerzen mit einer Dauer von mindestens fünf Minuten. Die Deutsche Herzstiftung macht darauf aufmerksam, dass die Schmerzen oft in andere Körperregionen austrahlen, zum Beispiel in die Arme, den Oberbauch, zwischen die Schulterblätter in den Rücken oder in den Hals und Kiefer.

- Ein Herzinfarkt tritt oft mit einem heftigen Druck oder einem starken Einschnürungsgefühl im Herzbereich in Erscheinung. "Viele Menschen mit einem Herzinfarkt haben das Gefühl, dass ihnen ein Elefant auf der Brust steht", sagt die Deutsche Herzstiftung.

- Ein Herzinfarkt kann sich auch mit "unspezifischen Anzeichen" bemerkbar machen, was bei Frauen etwas häufiger vorkommt als bei Männern. Zu unspezifischen Anzeichen zählen zum Beispiel: Übelkeit, Atemnot, Schmerzen im Oberbauch und Erbrechen. Da solche Beschwerden auch bei anderen harmloseren Erkrankungen auftreten können, empfiehlt die Deutsche Herzstiftung immer dann den Notarzt zu rufen, wenn diese unspezifischen Beschwerden in zuvor noch nie erlebtem Ausmaß auftreten. Möglicherweise steckt ein Herzinfarkt dahinter. - Häufig tritt bei einem Herzinfarkt zusätzlich Angst auf, die sich zum Beispiel mit einer blassen/fahlen Gesichtsfarbe und Kaltschweißigkeit bemerkbar machen kann. Ausführliche Infos zum Thema gibt es bei der Deutschen Herzstiftung. Unter www.herzstiftung.de kann man mit einem Test sein persönliches Herzinfarkt-Risiko ermitteln.

Und das sind die Warnzeichen für einen Schlaganfall:

- Plötzlich auftretende Schwäche/Ungeschicklichkeit eines Armes und/oder Beines typischerweise auf einer Körperhälfte.

- Plötzliche halbseitige Pelzigkeit oder Taubheit im Gesicht oder an den Gliedmaßen.

- Auftreten einer Gesichtslähmung ("schiefer Mund").

- Neu aufgetretene Probleme beim Sprechen oder im Sprachverständnis.

- Sehstörungen (Doppelbilder, Gesichtsfeldausfälle).

- Bisher nicht gekannter Drehschwindel.

- Schwierigkeiten beim Schlucken.

- Schlagartig auftretende Kopfschmerzen ("so schlimm wie noch nie").

Verhalten Bei solchen Symptomen den Notruf 112 wählen!

Behandlung Schlaganfallpatienten werden auf Spezialstationen - Stroke Units - behandelt. Stroke Units gibt es in unserer Region in Bamberg, Nürnberg, Erlangen, Forchheim Kulmbach, Bayreuth, Coburg, Lichtenfels, Würzburg, Schweinfurt und Bad Neustadt/Saale. Internet Weitere Infos, Checklisten und Tests für das Schlaganfall-Risiko gibt es z.B. unter www.schlaganfall-hilfe.de oder www.dsg-info.de.