Die Sonnenstühle stehen im Garten, der Gefrierschrank ist voll mit leckerem Eis und alle Jacken sind bereits in den Keller verbannt – doch nun könnte sich das Frühlingswetter schon wieder verabschieden. Denn am Wochenende soll es laut Meteorologen stark abkühlen. Und das, obwohl der offizielle Sommerstart kurz bevorsteht.

Bereits am heutigen Donnerstag (26. Mai) bringt die Atlantikluft leichte Regenschauer nach Franken. Dabei bleibt es am Vatertag aber mit maximal 21 Grad noch angenehm warm, sagt der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs voraus. Eine nahende Kaltfront sorgt zudem dafür, dass der Tageshöchstwert am Freitag bereits auf 19 Grad sinkt. Dazu weht ein teils starker Westwind über Franken.

Kaltes Wochenende steht bevor: Temperaturen stürzen ab

Der wirklich drastische Temperatursturz zeigt sich aber ab Sonntag: Während die Nachtwerte zuletzt bei bis zu 20 Grad lagen, wird es am Wochenende mit nur 1 bis 5 Grad ein ziemlich frischer Start in den Tag. "Vereinzelt ist in der Landesmitte sogar Bodenfrost nicht ausgeschlossen", lautet die Prognose von Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net.

"Da kann man tatsächlich nochmal die dicke Jacke auspacken, zumindest dann, wenn man früh unterwegs ist. Tagsüber hat die Sonne aber Kraft und es wird zumindest etwas wärmer. Aber die 20-Grad-Marke wird nur selten überschritten", erläutert Jung. Tagsüber steigen die Temperaturen aber in einigen Regionen zumindest auf maximal 17 Grad an, beruhigt Stefan Ochs.

In etwa 1500 Metern Höhe sinken die Temperaturen aufgrund der sehr kalten Luftmassen von bisher 14 bis 18 Grad auf 0 bis 2 Grad ab. Neben Bodenfrost sei daher sogar erneuter Schneefall möglich, befürchtet Dominik Jung. Allerdings eher in den Alpenregionen. "Da kann es hier und da Flocken geben." Weitere Gewitter und Unwetter sollen aber in den nächsten Tagen ausbleiben.

Sommer startet vielversprechend: Temperaturen steigen wieder

Pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn am 1. Juni 2022 wird es aber mit bis zu 26 Grad wieder deutlich wärmer. "Nach und nach könnten sich die Temperaturen von diesen verspäteten Eisheiligen oder der verfrühten Schafskälte wieder erholen", hofft Wetterexperte Dominik Jung. Auch für das Pfingstwochenende stehen die Chancen gut.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen:

Mittwoch (25. Mai): 17 bis 23 Grad, teilweise Regen, ansonsten sehr sonnig

17 bis 23 Grad, teilweise Regen, ansonsten sehr sonnig Donnerstag (26. Mai): 16 bis 23 Grad, sonnig, auch Schauer möglich

16 bis 23 Grad, sonnig, auch Schauer möglich Freitag (27. Mai): 14 bis 22 Grad, Wolken und Schauer, gelegentlich sonnig

14 bis 22 Grad, Wolken und Schauer, gelegentlich sonnig Samstag (28. Mai): 13 bis 19 Grad, abwechselnd sonnig und bewölkt

13 bis 19 Grad, abwechselnd sonnig und bewölkt Sonntag (29. Mai): 12 bis 18 Grad, besonders am Morgen frisch und kühl

12 bis 18 Grad, besonders am Morgen frisch und kühl Montag (30. Mai): 13 bis 18 Grad, abwechselnd sonnig und bewölkt, gelegentliche Regenschauer

13 bis 18 Grad, abwechselnd sonnig und bewölkt, gelegentliche Regenschauer Dienstag (31. Mai): 12 bis 17 Grad, abwechselnd sonnig und bewölkt

12 bis 17 Grad, abwechselnd sonnig und bewölkt Mittwoch (1. Juni): 17 bis 24 Grad, warm und freundlich

