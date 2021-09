Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hat aus Unionskreisen erfahren, dass es Bestrebungen geben soll, CSU-Chef Markus Söder als Chef-Verhandler in Gespräche mit FDP und Grüne zu schicken, um über eine mögliche Jamaika-Koalition zu sprechen.

Die Sensation dabei wäre aber, dass Markus Söder dem Vernehmen nach nicht über eine Koalition unter einem Kanzler reden soll, der Armin Laschet heißt. Um Grünen und FDP die Koalition schmackhaft zu machen, soll er sich selbst als Bundeskanzler anbieten.

Laut RND werde es "als Zeichen gewertet, dass Söder nicht schon am Wahlabend den Gang der Union in die Opposition gefordert habe". Laut dem Bericht des RND spreche auch die Meldung, dass Grünen-Chef Robert Habeck Vizekanzler werden soll, dafür und sei eine Motivation, auch in der Union mit veränderten Rollen anzutreten. Söder und Habeck haben laut den Kreisen einen guten Draht zueinander - eine gute Voraussetzung für Verhandlungen.

Vorschaubild: © Sebastian Gollnow/dpa-Pool