Berlin vor 1 Stunde

Quiz

Diese neun Wörter streicht der Duden 2020: Kennst du ihre Bedeutung?

300 Wörter will der Duden streichen. Viele von ihnen sind komplett veraltet und werden bereits seit Jahrzehnten nicht mehr verwendet. Weißt du trotzdem, was sie bedeuten? Finde es heraus in unserem Quiz.