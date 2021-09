Als Wähler, der am 26. September seine Kreuze für die Bundestagswahl in einem Wahllokal setzen will, sollte man besser den eigenen Stift mitbringen. Das empfiehlt jetzt zumindest Thüringens Landeswahlleiter Günter Krombholz, wie sein Büro am Dienstag mitteilte.

Der Grund dafür ist ganz einfach: Die Corona-Pandemie und der eigene Schutz. "Bitte bringen Sie Ihren eigenen Schreibstift zum Ankreuzen des Stimmzettels mit", so Krombholz. Es seien zwar in den Wahllokalen Stifte vorhanden, die auch regelmäßig desinfiziert würden. Dennoch sei es sinnvoll und am sichersten den eigenen Stift mitzubringen.

Bundesweit: Keine 3G-Regelung in Wahllokalen

In den Wahllokalen gelten bundesweit keine 3G-Regelungen (Zugang nur für Geimpfte, Getestete und Genesene). "Jede Wählerin und jeder Wähler ist unabhängig vom Impfstatus und ohne Testpflicht berechtigt, an der Wahl teilzunehmen", betonte auch Krombholz.

Was allerdings bei der klassischen Wahl an der Urne und beim Votum im Briefwahlbüro durchaus gilt, ist eine "generelle Maskenpflicht". Also merke: Auf dem Weg zur Wahlakabine den medizinischen Mundschutz nicht vergessen.

"Der Schutz von Leib und Leben hat höchste Priorität", stellt der Landeswahlleiter von Thüringen klar.

Gut zu wissen: Das ist ein "Schreibstift"

Der sogenannte "Schreibstift", mit dem du zur Bundestagswahl deine Kreuzchen machst, muss nicht dokumentenecht sein. Das heißt, du darfst deine Kreuze auch mit Bleistift oder Bundstift machen.

Ansonsten gelten als "Schreibstifte" auch Kopierstifte, Tintenstifte, Kugelschreiber, Faserstifte, Filzstifte und ähnliche. Wer bei der Wahl Bedenken hat, kann einfach seinen eigenen Stift mitbringen, der nicht wegradiert werden kann - beispielsweise einen Kugelschreiber.