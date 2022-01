Deutschland vor 51 Minuten

Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

An die Corona-Schwurbler: Die Opfer des Naziregimes haben eure höhnischen Vergleiche nicht verdient

Am 27. Januar 2022 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 77. Mal. Die Gräuel des Naziregimes rücken zeitlich in immer größere Ferne, doch der Schrecken und die Bedeutung der Geschehnisse sind auch nach fast 80 Jahren nicht geringer geworden. Und das ist auch gut so.