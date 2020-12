Die Klinik für Integrative Medizin hat gemeinsam mit fünf weiteren Kliniken in Deutschland zwölf Tipps zusammengestellt, mit denen man sich in Corona-Zeiten Zuhause stärken kann. Ihre Empfehlung lautet, sich eine Tagesstruktur mit einer Balance zwischen Arbeit und Ruhe, Sinnvollem, Sozialem und Selbstpflege zu machen. Ein kleiner Auszug.

Atmen. Atmen Sie fünf bis zehn Minuten bewusst tief ein und aus, am besten morgens und abends. Achten Sie dabei auf den natürlichen Atemrhythmus und lassen sich davon in eine leichte Entspannung tragen.

Beziehungen. Denken Sie daran, welche Menschen Ihnen besonders wichtig sind und tauschen Sie sich dazu aus.

Optimismus. Wer sich Sorgen macht, kann sich fragen: Hilft dieser Gedanke weiter? Wenn nein, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Positives, schaffen Sie innere Bilder von Kraftorten. Beschränken Sie die Zeitspanne, in der Sie sich mit den Informationen zur Krise beschäftigen.

Andere unterstützen. Kaufen Sie für andere ein und seien einfach da für sie.

Ruhe. Nutzen Sie die Zeit für innere Einkehr, Reflexion und Meditation; tun Sie Dinge im Haushalt, zu denen Sie sonst nicht kommen.

Bewegung. Machen Sie 15 bis 30 Minuten am Tag Lockerungsübungen, Yoga, Walking, Jogging, Tai Chi ... Gehen Sie eine halbe Stunde pro Tag in die Natur und konzentrieren Sie sich darauf, was Sie sehen, hören und riechen.

Ernährung. Essen Sie regelmäßig, in Ruhe und im Sitzen, mindestens eine warme und frisch gekochte Hauptmahlzeit am Tag. Trinken Sie viel Wasser und warme Getränke, in geringen Mengen Holunderbeersaft mit Honig oder Aroniasaft.

Schlaf. Langer und erholsamer Schlaf stärkt das Immunsystem. Gehen Sie zur Erholung früh ins Bett.

Wärme. Wer schnell friert, kann häufiger als sonst warm essen und trinken, ein warmes Bad oder eine heiße Dusche nehmen.

Schleimhäute. Machen Sie Nasenspülungen mit mildem Salzwasser, Ölziehen oder Kopfdampfbad/Inhalation.

Kreislauf. Regen Sie Kreislauf und Durchblutung durch Trockenbürsten an.Eine warme Dusche mit kalten Wasser beenden.

Humor. Auch in herausfordernden Zeiten darf man lachen und sich ablenken. Lustige Bücher und Filme helfen dabei.

Hier finden Sie die komplette Übersicht der Tipps:

https://www.sozialstiftung-bamberg.de/

fileadmin/default/Klinikum/kliniken-und-experten/

Integrative_Medizin_und_Naturheilkunde/12_einfache_Massnahmen.pdf