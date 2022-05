Im schwäbischen Memmingen wurde ein Baby in einem Auto bei warmem Wetter allein gelassen. Eine Zeugin informierte die Polizei über das weinende und stark schwitzende Baby.

Die Beamten öffneten das Auto und kümmerten sich um das zehn Monate alte Kind, wie der BR mitteilt.

Memmingen: Polizei befreit Baby aus Auto

Die 34-jährige Mutter kam erst nach 40 Minuten zurück. Sie teilte mit, dass sie einkaufen gewesen war. Die Polizei verständigte das Jugendamt über den Fall.

Kinder sollten nie allein im Auto gelassen werden. Grund dafür sind die Temperaturen, da diese im Autoinneren sehr schnell ansteigen können. Sie übersteigen die Außentemperatur - selbst bei geöffneten Fenstern.

Babys und Kinder können schnelle Temperaturanstiege nur schlecht regulieren und so können sie schnell Hitzschläge erleiden. Das Gleiche gilt übrigens auch bei anderen Wetterbedingungen. So passt sich die Autotemperatur auch bei Kälte sehr schnell an die Außentemperatur an. Es wird zwar nicht ganz so kalt wie draußen, aber dennoch kalt genug, sodass sich Kinder erkälten oder bei sehr tiefen Temperaturen sogar erfrieren können.

Weitere Gefahren für Kinder, wenn sie im Auto gelassen werden

Eine weitere Gefahrenquelle für Kinder, die im Auto gelassen werden, können Parkrempler sein. Auch eine nicht gezogene Handbremse oder ähnliche Unfälle, können für Kinder in Autos eine Gefahr darstellen.

Werden Kinder, wenn sie im Auto zurückgelassen werden, verletzt, können Eltern für ihre Verletzung der Aufsichtspflicht belangt werden. Kinder einer solchen Gefahr auszusetzen, kann als Körperverletzung oder gar Kindesmisshandlung gewertet werden.