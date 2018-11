Bamberger Student wird ausgeraubt - Laptop-Dieb sendet kuriose Entschuldigung:

Was Tobias Diemer, 24, Student an der Universität Bamberg am Mittwochabend (28. November 2018) im britischen Birmingham erlebt, ist an Kuriosität schwer zu überbieten. Was zunächst bizarr klingt, ist mehr als ärgerlich für den fränkischen Student im Auslandssemester.

Bizarrer Laptop-Dieb in Birmingham: Bamberger Student (24) wird ausgeraubt

Gegen 19.45 Uhr Ortszeit kommt Diemer vom Fitnesstraining ausgelaugt in den Umkleidebereich des Sportzentrums - er will in die Sauna. Kaum ein Mensch ist noch im Sportkomplex der Universität Aston, er lässt seinen Spind nichtsahnend offen und geht Richtung Sauna. Das Problem: Im Spind liegen sein Laptop, Bargeld, Kreditkarte und Ausweis.

Als der 24-Jährige zurückkommt, sind Bargeld und der Laptop verschwunden. "Der Spindbereich ist leider nicht videoüberwacht, da kann ich Ihnen nicht helfen", bekommt Diemer als Antwort vom Hausmeister zu hören. Als er frustriert in seine WG zurückkommt, erreicht ihn eine kuriose Entschuldigung über eine Cloud, mit der sein Laptop und sein Smartphone verbunden sind. Absender: der Dieb seines Laptops.

Betreff:"im sorry about your laptop"

"hello i am very very sorry for taking your laptop. i am extremly poor and needed the money. i left your phone and wallet so i hope that slightly makes up for something.

i can see you are a university student. if there is any files such as university work on here that you need, let me know and i will send them to you here.

once again i am sorry."

Kurios: Twitter-Post geht viral - UK-Medien verbreiten Diebes-Antwort

Übersetzt bedeutet das:"Hallo es tut mir sehr, sehr leid, dass ich deinen Laptop gestohlen habe. Ich bin extrem arm und brauche das Geld. Ich habe dir dein Handy und deinen Geldbeutel da gelassen. Ich hoffe , das ist ein Trost für dich.

Ich habe bemerkt, dass du Student bist. Falls es Dokumente für Universität auf deinem Laptop gibt, die du benötigst, lass es mich wissen, ich schicke sie dir."

Diemers Mitbewohner, Stevie Valentine, postet die Diebesentschuldigung auf Twitter. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29. November 2018) geht dieser Post viral: Zahlreiche Medien, darunter "9gag", "Ladbible" oder die "Daily Mail" teilen den Post, über Nacht liken ihn über 60.000 Menschen.

Als Tobias Diemer am nächsten Morgen aufwacht, lässt er seinen Laptop orten. Das Ergebnis: Der Laptop liegt im süd-westlichen Bereich eines Studentenwohnheims in Birmingham. Das Problem: In diesem Wohnheim leben über tausend Menschen. Da die Ortung relativ ungenau ist, interessiert sich die Polizei später nicht dafür.

"So arm kann der Dieb nicht sein. Wenn er im georteten Studentenwohnheim lebt, zahlt er an die 600 Pfund im Monat für sein Zimmer. Die Studiengebühren in Birmingham liegen im Jahr bei 6200 Pfund", so Diemer gegenüber inFranken.de. "Wie professionell er vorgegangen ist, überrascht mich jetzt noch. Den Laptop neu aufzusetzen und mir dann per Notiz an mich selbst zu schreiben - Respekt!"

Mittlerweile ist eine Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei Birmingham eingegangen. Wegen Diebstahls ermitteln die Behörden nun gegen den anonymen Laptop-Dieb. Tobias Diemer hat allerdings wenig Hoffnung, dass er seinen Laptop wieder sieht: "Ich denke, die Sache ist gegessen. Der Laptop ist weg", sagte der 24-Jährige im Interview.

Ebenfalls kurios: Ehefrau beim Fremdgehen auf Google Maps entdeckt - Mann lässt sich scheiden