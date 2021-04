Bei frühlingshaften Temperaturen über 20 Grad, Sonne und Meer kann man den Corona-Alltag schon mal vergessen. Das dachten sich wohl auch die rund 40.000 Deutschen, die über Ostern nach Mallorca gereist sind.

Zwar ist die Balearen derzeit laut RKI (Robert-Koch-Institut) kein Risikogebiet, jedoch gilt seit vergangener Woche die Pflicht, einen negativen Corona-Test vorzuweisen, ehe man sich als Urlauber zurück auf den Weg nach Deutschland macht. Eine Einreise ist demnach nur mit einem negativen Testergebnis möglich, welches zum Zeitpunkt der Rückreise nicht älter als 48 Stunden ist.

Corona-Test-Skandal: Negatives Ergebnis ohne Test - für 80 Euro

Für viele Touristen heißt es demnach kurz vor der Abreise: Zum Arzt gehen und einen Corona-Test machen. Ist der negativ, steht dem Rückflug nichts im Wege. Sollte der Test positiv ausfallen, müssen Urlauber in ein Quarantäne-Hotel. Dementsprechend sin die Corona-Testzentren auf Mallorca aktuell ausgebucht oder überfüllt. Teils lange Wartezeiten sind vorprogrammiert.

Dieses Problem macht sich jetzt offenbar ein deutscher Hausarzt auf der Insel zu Nutze. Ohne die Urlauber überhaupt zu testen, stellt er ihnen eine negative Test-Bescheinigung aus. Das ergaben Recherchen von Reportern des Privatsenders RTL. Für 80 Euro bekommt man demnach ein negatives PCR-Attest, ohne sich einem echten Test unterzogen zu haben.

Bei dieser Masche lässt der Arzt den Urlauber sogar die Wahl, welches Test-Datum eingetragen werden soll, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Urlauber hätten dies den Reportern bestätigt. Auch ein Reporter des RTL-Magazins "Life" stattete dem Arzt einen Besuch ab. Auch ihm wurde ohne Test ein negatives Ergebnis für seinen Rückflug bescheinigt. Alles festgehalten mit versteckter Kamera.

Ansteckungsrisiko der Mitmenschen in Kauf nehmen

Zu den Vorwürfen wollte sich der Hausarzt nicht äußern. Der RTL-Reporter ist "baff", er könne auf diese Weise mehrere Hundert Menschen unwissentlich im Flugzeug mit dem Coronavirus anstecken, falls er doch positiv sein sollte. Andere Urlauber nehmen das offenbar in Kauf.

Zu sehen war der Test-Skandal am Karsamstag (3. April 2021) um 19.05 Uhr bei RTL. Auch nach der Ausstrahlung im Fernsehen ist die Reportage noch auf TVNow abrufbar.

dn

