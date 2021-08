Video aus Italien sorgt im Internet für Aufregung: Diskriminiert McDonald's Ungeimpfte?

McDonald's-Kunde zieht fragwürdigen Vergleich

Roter Punkt auf der Platzkarte: Das steckt dahinter

Werden bei McDonald's ungeimpfte Kunden mit einem roten Punkt am Platz markiert? Diese Behauptung stellte ein Mann aus Italien auf. In dem kurzen Clip, der vor allem auf den sozialen Netzwerken TikTok und Twitter Aufmerksamkeit erregte, erklärte er die Situation aus seiner Perspektive und zog dabei einen fragwürdigen Vergleich: "Wie die Nazis, roter Punkt für die Ungeimpften."

Clip aus McDonald's sorgt für Aufregung: "Es ist, als wäre man zurück in Nazi-Deutschland..."

Aufgegriffen und weiterverbreitet wurde das Video von einem Twitter-Account namens "RadioSavana". Der Account besitzt mehr als 44.000 Follower (Stand: 12. August 2021) und wirbt für seinen Telegram-Account. In dem Beitrag über das geteilte Video heißt es: "Bei McDonald’s wird man, wenn man nicht geimpft ist, vor allen anderen mit einem roten Punkt auf der Platzkarte über dem Tisch gekennzeichnet. Es ist, als wäre man zurück in Nazi-Deutschland, aber wir befinden uns im Italien von Mario Draghi und Roberto Speranza. Die Geschichte wiederholt sich."

Tatsächlich hat der rote Punkt jedoch eine ganz andere Bedeutung. Am 6. August hat Italien den "Grünen Pass" eingeführt. Diesen erhalten sowohl geimpfte, genesene als auch getestete Personen. Wer einen solchen "Grünen Pass" vorweisen kann, darf unter anderem Schwimmbäder, Theater oder auch bestimmte Bereiche eines Restaurants ganz ohne Vorzeigen eines Schnelltests nutzen. Der Mann in dem Video verfügte nicht über einen "Grünen Pass" und musste sich daher den Regelungen entsprechend in den Außenbereich setzen, wie er in seinem Video selbst erklärte. Doch auch ohne einen "Greenpass" werden Kunden bei McDonald's in Italien weiterhin bedient - sie müssen dafür jedoch im Außenbereich essen.

Wozu nun aber der rote Aufkleber? Diese Frage stellte sich auch eine Autorin des italienischsprachigen Blogs "Cup of Green Tea", wie das Internetportal Mimikama berichtet. Eine Bloggerin von "Cup of Green Tea" beschloss, ebenfalls einen McDonald's zu besuchen und der Frage nach dem roten Aufkleber nachzugehen. Vor Betreten der Filiale wurde sie zunächst nach dem Besitz ihres "Greenpass" gefragt. Nur dieser erlaubt es Kunden, im Innenbereich Platz zu nehmen. Danach durfte sie ihre Bestellung an einem Automaten aufnehmen, sich eine Platzkarte nehmen und an einem beliebigen Platz warten.

Das steckt wirklich hinter dem roten Punkt

Als die Bloggerin ihr Menü serviert bekam, fragte sie die McDonald's-Mitarbeiterin nach der Bedeutung der roten Punkte auf den Platzkarten. Die Antwort darauf war, dass dieser anzeigt, wer über einen "Grünen Pass" besitzt und somit im Innenbereich essen darf. In der Filiale, in der das Video entstand, war es scheinbar genau umgekehrt: Dort zeigt der rote Punkt einen Platz im Außenbereich an. Mimikama fasst daher zusammen: "Der rote Punkt kennzeichnet also nicht Ungeimpfte, sondern den Sitzplatz: drinnen oder draußen!"