Update vom 17.03., 12.19 Uhr: FC Bayern München trifft auf ManCity!

Der FC Bayern München bekommt es im Viertelfinale der Champions League mit Manchester City zu tun. Das ergab die Auslosung in Nyon am Freitag. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola hatte im Achtelfinale Bundesligist RB Leipzig sehr deutlich besiegt. Nach einem 1:1 im Hinspiel gab es am Dienstag eine richtige Klatsche für die Roten Bullen. In Manchester verlor das Team von Marco Rose mit 0:7. Der Ex-Dortmunder Erling Haaland erzielte dabei alleine fünf Treffer.

Die Bayern sind also gewarnt!

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Manchester City "stärksten Gegner" bezeichnet, den der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League ziehen konnte. "Das ist wieder ein kleines Finale für uns", sagte Salihamidzic am Freitag in München nach der Auslosung am UEFA-Sitz in der Schweiz: "Das ist die Paarung, die in diesem Viertelfinale die beste ist."

Salihamidzic äußerte großen Respekt, aber keine Furcht vor dem englischen Fußball-Meister mit Super-Stürmer Haaland. "Das ist ein guter Stürmer, einer der besten der Welt", kommentierte Salihamidzic. Die Bayern-Abwehr wird erneut gefordert sein, ähnlich wie beim Achtelfinal-Erfolg gegen Paris Saint-Germain, als Weltmeister Lionel Messi und WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé in beiden Spielen torlos geblieben waren.

"Ich spiele gerne gegen die Guten. Da sind unsere Jungs immer konzentriert", bemerkte Salihamidzic. "Wir sehen Pep Guardiola wieder. Wir freuen uns auf die Spiele." Die Bayern treten am 11. oder 12. April zunächst in Manchester an. Das entscheidende Rückspiel findet eine Woche später in der Münchner Allianz Arena statt. Bei einem Einzug ins Halbfinale würden die Bayern auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Real Madrid und dem FC Chelsea treffen.

Viertelfinale der Champions League - alle Paarungen im Überblick

ManCity - FC Bayern

Real Madrid - FC Chelsea

Benfica Lissabon - Inter Mailand

AC Milan - SSC Neapel

Ursprünglicher Artikel: Mögliche Gegner des FC Bayern München - Bilanz gegen England-Klubs

Für den FC Bayern München geht es im April im Viertelfinale der Champions League weiter. Am Freitag, 17. März, werden ab 12 Uhr am UEFA-Sitz in der Schweiz die Partien ausgelost. Die Verantwortlichen um Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hoffen dabei auf einen guten Gegner.

Die Mannschaft des deutschen Rekordmeisters gibt sich dabei durchaus selbstbewusst. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, hatte Kapitän Thomas Müller nach dem Achtelfinal-Erfolg gegen Paris Saint-Germain mit Blick auf die Auslosung ein paar deutliche Worte parat: "Ich wüsste keine Mannschaft, die 'Juhu' schreit, wenn sie auf den FC Bayern trifft."

Die Lostöpfe haben es durchaus in sich. Auf den FC Bayern München könnten zahlreiche Hochkaräter zukommen. Unter anderem wäre bereits jetzt eine Partie gegen Titelverteidiger Real Madrid denkbar. Wer ist noch im Topf für die Bayern:

Manchester City

FC Chelsea

Benfica Lissabon

AC Mailand

Inter Mailand

SSC Neapel

Bei der letzten Auslosung der Saison werden auch gleich die Halbfinalspiele gezogen. Damit wäre der gesamte weitere Weg der Bayern ins Endspiel am 10. Juni in Istanbul bekannt.

Die Bayern-Bilanz gegen Klubs aus England und Italien

Wie das Portal transfermarkt.de verrät, ist die Bayern-Bilanz gegen Klubs aus England sehr durchwachsen. Gegen Manchester City steht man bei 3 Siegen und 3 Niederlagen. Gegen den FC Chelsea reicht es in der Historie zu 3 Siegen und 2 Niederlagen. Bei den Italien-Top-Klubs sieht es ähnlich aus. Bei Inter Mailand steht die Bilanz bei 4 Siegen, einer Pleite und einem Unentschieden.

In insgesamt zwei Partien gegen den SSC Neapel in der Königsklasse kommt der FC auf einen Sieg und ein Unentschieden. Richtig schlecht sieht es für die Münchener bei einem Gegner aus - dem AC Mailand. In 6 Champions League-Partien gab es 4 Niederlagen und 2 Unentschieden. Für einen Sieg hat es nicht gereicht.

Zuletzt gab es die Partie am 3. und 11. April 2007 ebenfalls im Viertelfinale. Mit 2:2 und 0:2 im heimischen Stadion verabschiedeten sich damals die Münchener aus dem Wettbewerb. Inzaghi und Seedorf trafen für Mailand. Am besten würde es dem FC Bayern mit Lissabon gehen. Gegen Benfica kommt man immerhin auf stolze 5 Siege und ein Unentschieden. Eine Niederlage musste man hier noch nie einstecken. Und gegen Real Madrid? Stolze 20 Mal gab es dieses Aufeinandertreffen bereits. Und die Bilanz ist interessant. 9 Siege, 2 Unentschieden und 9 Niederlagen.