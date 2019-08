Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag, 13. August 2019, bei Bischofsheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) gekommen. Das berichtet die Polizei Bad Neustadt am Mittwoch.

Beim Abbiegen: VW-Fahrerin übersieht vorfahrtsberechtigtes Wohnmobil

Gegen 12.50 Uhr war eine 58-jährige VW-Fahrerin auf der Kreisstraße von Frankenheim kommend in Richtung B279 unterwegs. An der Einmündung zur B 279 wollte sie nach links in Richtung Gersfeld abbiegen und übersah hierbei ein vorfahrtsberechtigtes Wohnmobil, welches auf der B279 von Gersfeld kommend in Richtung Bad Neustadt fuhr. Dessen Fahrer versuchte noch auszuweichen, im Einmündungsbereich kollidierten jedoch beide Fahrzeuge.

Die VW-Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die beiden Insassen des Wohnmobils wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in den Campus eingeliefert. Die Unfallfahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme regelte die Feuerwehr Frankenheim den Verkehr.

