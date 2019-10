Schwerer Unfall in Schwabach: Im morgendlichen Berufsverkehr hat sich am Mittwoch (9. Oktober 2019) ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Lkw und ein Wohnmobil beteiligt waren. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, kam es in den Penzendorfer Hauptstraße auf Höhe der A6-Brücke zum Unglück. Das Wohnmobil touchierte Angaben der Polizei nach bei einem Ausschermanöver, das Heck des Kieslasters. Beim Wiedereinscheren kam es erneut zur Kollision.

Unfall in Schwabach: Wohnmobil kracht zwei Mal in Lkw