Mutmaßlicher Dieb leistete massiven Widerstand - mehrere Polizeibeamte verletzt

Der spätere Beschuldigte hielt sich gegen 03:30 Uhr in der Diskothek am Hallplatz auf, als er von einem Beschäftigten beim versuchten Diebstahl mehrerer Jacken erwischt wurde. Sofort wehrte sich der Mann und versuchte, seinem Gegenüber ins Gesicht zu schlagen. Die Polizei wurde verständigt.

Den eintreffenden Beamten gelang es zunächst nicht, den um sich schlagenden Mann unter Kontrolle zu bringen. Als es ihm gelang, sich mit einer Hand aus einer Fessel zu befreien, schlug er mit der anderen, noch gefesselten Hand weiter um sich und traf dabei drei Beamtinnen u.a. im Gesicht. Dabei wurde die Brille einer Kollegin zerstört. Letztlich aber wurde der Rabauke überwältigt, gefesselt und abtransportiert. Bei ihm fand man wenig später auch Drogen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete die Blutentnahme an. Als der Mann in einer Zelle arretiert wurde, schlug er seinen Kopf mehrfach gegen die Gitterstäbe und verletzte sich dabei. Wegen seines offenbar psychisch ungeordneten Zustandes wies ihn die Polizei in eine Fachklinik ein.

Drei eingesetzte Polizeibeamte erlitten Verletzungen, die ärztlicher Behandlung bedurften. Ob sie weiterhin dienstfähig sind, ist derzeit unbekannt.

Gegen den 22-Jährigen wurden mehrere strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bert Rauenbusch/n

