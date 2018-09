Schniegling vor 1 Stunde

Zeugen gesucht

Versuchtes Sexualdelikt in Mittelfranken: Unbekannte attackieren Frau - Polizei sucht Helfer auf Fahrrad

Ein Fahrradfahrer verhinderte Schlimmeres: Zunächst liefen zwei Männer an einer Frau in Nürnberg vorbei, dann drehten sie sich plötzlich um und griffen sie an. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen - vor allem nach dem Helfer auf dem Rad.