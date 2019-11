Nürnberg: Junge Frau auf Rolltreppe am Hauptbahnhof sexuell belästigt - Polizei sucht nach Täter

Am Hauptbahnhof in Nürnberg ist es am Donnerstagnachmittag (31. Oktober) zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Eine junge Frau wurde von einem Unbekannten auf der Rolltreppe von der Königstorpassage zur Oberfläche des Hauptbahnhofs begrapscht. Das berichtet die Polizei.

Königstorpassage in Nürnberg: Junge Frau wird begrapscht - polizeiliche Fahndung bleibt ohne Erfolg

Zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr war die junge Frau in der Königstorpassage unterwegs. Von dort aus fuhr sie mit der Rolltreppe zur Oberfläche des Hauptbahnhofs. Währenddessen begrapschte sie ein unbekannter Mann, der hinter ihr stand. Die Frau konnte fliehen und ging zur Polizei. Diese leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, allerdings ohne Erfolg.