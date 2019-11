Ein märchenhafter Auftritt in der Burgkunstadter Stadthalle

Die fünf Tanzgruppen des FC Trieb, ergänzt durch zwei Tanzkurse der Volkshochschule, brachten die Geschichte von "Schneewittchen" unter dem Titel "Once upon a time - Snow white" in der gut besuchten Stadthalle Burgkunstadt auf die Bühne.

Es war ein Kraftakt, den Carolin Jahn vom kleinen FC Trieb mit ihren Helfern und Akteuren nach monatelangem Üben bewältigt hat. Unter ihrer Gesamtleitung und der Assistenz ihrer Tochter Lara Jahn wurde das Märchen der Gebrüder Grimm von einer im Lehnstuhl sitzenden Großmutter (Elke Jahn) eindrucksvoll vorgetragen, während die Tanzgruppen die Geschichte choreographisch interpretierten.

Es begann mit der Geburt von Schneewittchen, die von der Tanzgruppe "Expression" mit der Tanzgruppe "Kids" mit dem Lied "Wenn du da bist" von der Popgruppe "Pur" dargestellt wurde. Nachdem die böse Königin, die Stiefmutter Schneewittchens, den sprechenden Spiegel zum ersten Mal nach der schönsten Frau im Land befragt hatte, tanzte die Gruppe "Expression" zum Lied "Hör auf die Stimme" von Mark Forster. Das Heranwachsen Schneewittchens wurde von den Gruppen "Kids" und "Teens" zu dem Song "When I grow up" aus dem Musical "Matilda" tänzerisch umgesetzt.

Im Haus der sieben Zwerge

Nachdem die Königin ihren Jäger beauftragt hatte, Schneewittchen in den Wald zu führen und zu töten, dieser es aber nicht übers Herz gebracht hatte, musste er die Königin anlügen, damit ihm nichts geschah. Die Gruppe "Expression", die mit den großen Mädchen des VHS-Kurses auftrat, unterlegte ihren Vortrag mit dem Song "Bad Liar" der US-amerikanischen Rockband "Imagine Dragons". Schneewittchen kam zum Häuschen der sieben Zwerge, aß und trank, legte sich ins Bettchen und schlief ein. Dazu tanzte die Gruppe "Kids" auf den Titel "In my mind" von Dynoro & Gigi D'Agostino.

Die Kleinsten als Zwerge

Mit den "Sunshine-Kids" traten die Kleinsten als Zwerge in Erscheinung und tanzten zum Lied "Turnzwerge" des Kinderliedermachers Reinhard Horn. Die schöne Zeit, die Schneewittchen mit den Zwergen verbrachte, verkörperten die "Teens" mit ihrem Tanz zu dem Justin-Timberlake-Hit "Can't stop the feeling".

Als nach langer Zeit die Königin erfuhr, dass Schneewittchen noch lebte, veranschaulichten dies tänzerisch die "Teens" mit "Beds are burning" von "Midnight Oil".

Das Vergiften von Schneewittchen mit dem Apfel stellte die Gruppe "Expression" zu dem Song "Sweet but Psycho" dar, und die Trauer um das tote Schneewittchen wurde von den "Kids" mit roten und weißen Kerzen in den Händen sehr emotional auf die Ballade "Say something" getanzt, die "Sunshine-Kids" waren als Schneeflöckchen und Tiere des Waldes zu sehen.

Dann wendete sich das Blatt: Der junge Königssohn erschien und erweckte Schneewittchen zum Leben, was die "Teens" mit ihrem Tanz zu dem zu Herzen gehenden Lied "Hold my Girl" des britischen Sängers George Ezra unterstrichen.

Einer der Höhepunkte war der sehr gelungene Tanz der "Sunshine-Kids" mit ihren Papas zu dem Lied "Dir gehört mein Herz" von Phil Collins.

Beim Finale zogen alle Akteure zum "Game of thrones theme" durch die Zuschauerreihen, bis ein lautes Klirren das Zerbrechen des Zauberspiegels und das Ende der bösen Königin andeutete. Dies symbolisierten die "Expressions" mit ihrer Darbietung zum Lied "Walking on broken glass". Die Hochzeitsfeier im Schloss wurde von den "Diamond-Girls" in prachtvoller Abendrobe mit ihren Papas im Anzug mit einem Walzer gefeiert. Mit "Firework" und Konfetti-Schnipsel-Regen endete die tolle Aufführung.