Kulmbach: Sperrmüll-Container brennt - Einsatzkräfte kämpfen gegen giftige Dämpfe

Ein Arbeiter, der in der Von-Linde-Straße auf dem Weg zu seiner Firma war, hatte die Rauchentwicklung in der Müllumladestation bemerkt und kurz vor 5 Uhr den Alarm ausgelöst.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Kulmbach und Melkendorf, die kurz darauf eintrafen, stellten fest, dass es es sich bei dem Brandobjekt um einen von zwei Containern handelte, der auf einem Waggon zur Abholung bereitstand. "Der Container ist mit gepresstem Sperrmüll beladen, so dass man an den Brandherd nicht herankommt", beschrieb Stadtbrandmeister Michael Weich die Problematik des Löscheinsatzes.



Aufgrund der giftigen Dämpfe konnten sich die Feuerwehrmänner mit ihren Strahlrohren dem brennenden Container nur mit Schwerem Atemschutz nähern.



Die Arbeiten der Einsatzkräfte - auch das BRK war vor Ort - dauern vermutlich den ganzen Vormittag an. Gegen 7 Uhr wurde ein Kranwagen der Firma Klug angefordert, damit der Container auf den freien Platz vor dem Gebäude der Müllumladestation gehievt werden kann. Ebenso wird ein Bagger benötigt, der den Sperrmüll zum endgültigen Löschen der Flammen auslädt.



Auf dem Weg nach Kulmbach ist auch ein Experte der Müllverbrennungsanlage Schwandorf. Der Waggon mit den beiden Containern hätte um 8.30 Uhr von einer Diesellok abgeholt werden sollen, die ihn dann in die oberpfälzische Stadt geschleppt hätte.



Nach Auskunft von Stadtbrandmeister Weich und einem Sprecher der Polizei sind derzeit weder Ursache des Feuers noch die Schadenshöhe klar.



