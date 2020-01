Loewe könnte doch wieder in Kronach produzieren

Als das Beteiligungsunternehmen Skytech Mitte Dezember die Namensrechte des insolventen Kronacher TV-Geräteherstellers Loewe kaufte, hieß es zunächst, dass eine Produktion in Kronbach nicht vorgesehen sei. Stattdessen sollen die Produkte in Osteuropa entstehen. Nun könnte zumindest ein Teil der Produktion doch in Kronach bleiben.

Darüber sei zuletzt nachgedacht worden, sagte ein Sprecher der von Skytech mit der Pressearbeit beauftragten Agentur. Noch stehe aber nicht fest, in welchem Umfang und wann die Produktion starten würde. Ebenfalls noch unsicher ist allerdings eine Rückkehr auf das Loewe-Areal als Mieter. Weshalb Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein daher nun Fingerspitzengefühl beweisen muss, erfahren Sie hier bei inFrankenPLUS (für Abonnenten kostenlos).