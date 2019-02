Loewe holt sich Partner aus Japan

"Zur Umsetzung des Loewe Zukunftskonzeptes, das wir in den nächsten Monaten mit aller Kraft konsequent weiter vorantreiben werden, haben wir mit Toyoichi einen zusätzlichen, verlässlichen und finanzstarken Partner, der uns bei der weiteren Internationalisierung verstärkt. Die nun gegründete deutsch-japanische Allianz ergänzt unsere bewährten, langjährigen Kooperationen mit Hisense und LG Display", so der Vorsitzende der Loewe-Geschäftsführung, Ralf Vogt.

Die Partnerschaft zwischen Loewe und Toyoichi bezieht sich zunächst auf die Zulieferung wesentlicher Elektronik-Komponenten sowie die Einrichtung eines Produktionslagers zur "Just-in-time"-Belieferung der Loewe-Fertigung in Kronach. "Aufgrund des gebündelten, größeren Auftragsvolumens und kurzfristig signifikanter Skaleneffekte werden wir von den Einkaufsvorteilen des starken Partners profitieren - und das bei nach wie vor bester Produktqualität." Durch die Direktbelieferung, so Vogt, werde zudem deutlich weniger Kapital als bisher im Produktionslager von Loewe gebunden. "Diese grundsätzliche Änderung in der Zulieferkette, mit der wir auch als relativ kleiner deutscher Consumer Electronics Hersteller wesentlich größeren Marktteilnehmern auf Augenhöhe begegnen können, stärkt sowohl unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit als auch unsere nachhaltige und verlässliche Vermarktung im wichtigen deutschen Markt. Darüber hinaus werden Ressourcen frei zur systematischen Markenbildung und Markenkommunikation", so Vogt weiter. Zusätzlich werden Loewe und Toyoichi, so Vogt, durch die gemeinsame Entwicklung von wesentlichen Systemkomponenten für das vernetzte Entertainment deutsches und japanisches Know-how bündeln sowie erhebliche Synergieeffekte realisieren.

In einem nächsten Schritt dieser strategischen Kooperation ist vorgesehen, die Loewe-Produktion am Standort im fränkischen Kronach in eine neue, eigenständige Organisationseinheit umzuwandeln. Dadurch bleibt laut Loewe zum einen das langjährige Know-how für die Produktion von Premium-Produkten der Unterhaltungselektronik mit dem Gütesiegel "Quality made in Germany" am Loewe-Standort erhalten. Zum anderen ist geplant, die Fertigung in Kronach durch neue Produktionsaufträge aus dem asiatischen Partnernetzwerk sowie durch weitere regionale Auftraggeber noch besser auszulasten.

Yutaka Hayashi, Chairman von Toyoichi, sagt zur zur Partnerschaft: "Die deutsche Premiummarke Loewe hat nicht nur in Japan einen ausgezeichneten Ruf. Wir freuen uns deshalb sehr auf die vertiefte Zusammenarbeit mit diesem starken und verlässlichen Partner. Das Zukunftskonzept des Loewe-Managements und die eingeleitete strategische Neuausrichtung des Unternehmens haben uns überzeugt." Bereits seit 2015 ist Toyoichi - neben LG Display und Hisense - Lieferant von LCD-Displays des Kronacher Unternehmens.

Die jetzt gestartete strategische Partnerschaft wird laut Loewe in den nächsten Monaten in verschiedenen Bereichen weiter ausgebaut werden.

1923 wurde Loewe von den Brüdern Siegmund und David Ludwig Loewe gegründet. Auf der 8. Funkausstellung in Berlin, 1931, zeigte Loewe zum ersten Mal eine elektronische Fernsehübertragung. Die Technik dazu entstand mit dem genialen Erfinder und Physiker Manfred von Ardenne, dem ehemaligen Chef-Ingenieur von Loewe. Damals hat Loewe das Fernsehen erfunden. Loewe entwickelte auch den ersten tragbaren Fernseher. Und nicht nur das: Loewe Art 1 - mittlerweile eine Designikone - wurde in den 80er Jahren im Museum of Modern Art in New York ausgestellt.

Toyoichi Tsusho Co., Ltd. wurde im Jahr 1985 als Handelsunternehmen gegründet und pflegt Geschäftsbeziehungen hauptsächlich im asiatischen Raum. Von Anfang an unterhielt Toyoichi Geschäftskontakte zu japanischen Unternehmen aus der Elektronikbranche, wie z.B. Toshiba oder Sharp. Speziell in den 90er Jahren unterstützte Toyoichi die technische Fusion zwischen Toshiba und Kunden, wie z.B. Changhong, Konka, Haier etc. Bis heute ist der Handel das Hauptgeschäftsfeld der Toyoichi Gruppe. Im Jahr 2000 stieg man in das Produktionsgewerbe ein und gründete EMS Fabriken. Toyoichi tätigte zudem Investments in Konka Mould, einem Hersteller von Plastik-Spritzguss-Werkzeugteilen sowie in die Mansfield Group, welche Pressformteile produziert. Im Jahr 2011 wurde Toyoichi Digital Technology als Entwicklungszentrum in Indien gegründet. Heute verfügt die Toyoichi-Unternehmensgruppe über Know-how in den Bereichen Design, Beschaffung und Produktion, um seine Kunden bestmöglich zu unterstützen.