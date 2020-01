Der Mietvertrag ist unterschrieben - Loewe bleibt in Kronach

Loewe bleibt in Kronach. In der Nacht auf Mittwoch (15. Januar 2020) einigte sich die Stadt Kronach mit Skytech - dem neuen Inhaber der Marke - auf einen Mietvertrag. Die von Skytech-Geschäftsführer neugegründete Loewe Technology GmbH wird künftig 25.000 Quadratmeter des insgesamt 56.000 Quadratmeter großen Loewe-Areals anmieten.

In mehrstündigen Gesprächen hätten sich die von Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein (FW) vertretene Stadtentwicklungs GmbH und Khabliev auf ein Mietmodell geeinigt. Laut einer gemeinsamen Presseerklärung beginnt der Mietvertrag am 1. Februar 2020 und läuft zunächst bis zu festgelegten Konditionen bis zum 31. Dezember 2023.

Stadtrat legt Rahemn des Mietvertrags fest

Den Gesprächen voraus ging eine Stadtratssitzung, in der Khabliev seine Pläne mit Loewe am Standort Kronach dem Stadtratsgremium vorstellte. Hierbei habe er auch herausgestellt, dass aus seiner Sicht Loewe und Kronach zusammengehören und Loewe einen wichtigen technologischen Beitrag für die Region leisten kann.

Der Stadtrat legte daraufhin den Rahmen eines möglichen Mietangebotes an Skytech einstimmig fest.

Der Plan von Loewe sieht vor, dass bereits in dieser Woche mit der Einstellung der ersten 40 Mitarbeiter begonnen wird, damit der Geschäftsbetrieb in Kronach so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden kann.

Bis zu 100 Mitarbeiter

Wie bereits berichtet, sieht der Plan perspektivisch vor, dass am Standort in Kronach zum Ende dieses Jahres bereits bis zu 100 Mitarbeiter tätig sein werden.

Wolfgang Beiergrößlein verbindet mit dieser Einigung die Hoffnung, dass damit die über 70-jährige Firmengeschichte von Loewe in Kronach fortgeführt und möglichst viele Arbeitsplätze geschaffen werden können. Die getroffene Vereinbarung gebe gleichwohl auch die Möglichkeit, weitere Einrichtungen und Firmen auf dem Loewe-Areal an der Industriestraße zu etablieren.