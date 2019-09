Kitzingen vor 41 Minuten

Wohnmobil angefahren

In der Unteren Kirchgasse in Kitzingen wurde am Dienstagnachmittag ein geparktes Wohnmobil angefahren und beschädigt. Eine 46-jährige Verkehrsteilnehmerin touchierte mit ihrem Mazda das geparkte Fahrzeug am hinteren rechten Radkasten, so die Polizei. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro.