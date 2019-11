Kitzingen vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet

12000 Euro Schaden



Am Montagabend ereignete sich an der Einmündung Glauberstraße in den Holländer Weg ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 23-jährige Autofahrerin von der Glauberstraße kommend nach links ab. Hierbei missachtete die Frau die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opels. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Schaden wird auf circa 12 000 Euro geschätzt.