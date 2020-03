Kitzingen vor 58 Minuten

Stolpersteine für die Oppenheimers werden verlegt

Im vergangenen Sommer begab sich eine Gruppe israelischer Nachfahren der jüdischen Familien Oppenheimer und Schur mit Vorstandsmitgliedern des Fördervereins ehemalige Synagoge Kitzingen auf Spurensuche nach Kitzingen. Neben der ehemaligen Synagoge und dem angrenzenden Haus des Synagogendieners, in dem die Familie Schur gelebt hatte, suchten sie auch die ehemalige Weinhandlung Oppenheimer in der Rosenstraße 17 und Gräber der Familien auf dem jüdischen Friedhof Rödelsee auf, heißt es in einer Pressemitteilung.